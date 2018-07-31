В России казаки попросили миллион долларов на создание реестра «врагов народа» 20 31.07.2018, 15:18

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иллюстрационное фото

Казаки озабочены тем, что простой гражданин не может отличить «патриота» от «непатриота».

Рязанское казачество пришло к выводу, что в России необходимо создать реестр "врагов народа". Стоимость проекта оценивается в 60 млн рублей (0,952 млн долларов по текущему курсу), сообщает 7x7 со ссылкой на координатора по информационной работе казачества Валерия Розанова, пишет finanz.ru.

По его словам, реестр планируется сделать общедоступным и включать в него сведения "о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества", а также информацию о готовящихся акциях протеста.

"Народ" и "враги народа", по словам Розанова, отличаются тем, что первые полностью согласны с решениями президента и поддерживают их без лишних обсуждений; ко вторым относится каждый, "кто посягает на свержение режима, был уличен в военной измене или в заговорах, занимался экономическим саботажем, подкупал должностных лиц, злоупотребляя служебным положением, распространял дезинформацию и воровал из бюджета".

К преступлениям против народа предлагается отнести следующие действия: склонение "необразованных масс" к критике власти, требование от властей обосновать свои действия, публикацию информации, которая способна "вызвать упадок духа нации", формирование в массах недовольства действиями правительства.

Помимо самого реестра средства в размере почти 1 млн долларов нужны на создание научно-исследовательского института идеологических наук.

"Сейчас наступили такие "смутные времена", что рядовой гражданин не отличает настоящего патриота от лжепатриота. Мы поможем ему разобраться в этих понятиях", - объяснил Розанов.

Казачий генерал Андрей Даценко уточнил, что об окончательных результатах работы говорить рано: казаки только обсудили возможность создания реестра и пришли к выводу, что он нужен.

"Наше мнение таково: в реестр нужно включить людей, которые принижают роль России, к примеру, в Великой Отечественной войне, в научных достижениях. Они распространяют информацию, что в науке всегда преуспевал и преуспевает только Запад. Молодежь воспринимает и усваивает эту информацию. Дальше: во многих протестных акциях участвуют люди, которым просто заплатили, чтобы изобразить массовость. Но заплатили-то им не рядовые граждане, а кто-то из "верхов". Во всем этом надо разбираться и доносить до сведения граждан", - объяснил Даценко.