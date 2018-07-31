Как Пашинян выполняет самые важные предвыборные обещания Юрий Панченко, «Европейская правда»

31.07.2018, 15:33

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Арест экс-президента – это прецедент не только для Армении, но и для СНГ.

Новое правительство Армении решилось на выполнение одного из самых сложных своих предвыборных обещаний – в стране началось уголовное преследование представителей прежней власти.

На прошлой неделе был арестован экс-президент страны Роберт Кочарян. Его вызвали на допрос в качестве свидетеля, однако уже во время общения со следователем экс-президенту изменили статус на подозреваемого. Домой после допроса он не вернулся: полиция задержала его, а впоследствии суд согласовал арест экс-президента сроком на два месяца.

Под обвинениями оказался также действующий руководитель "российского НАТО" – генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров. Обоим политикам грозит заключение по статье "узурпация государственной власти", которая по армянскому законодательству предусматривает заключение от 10 до 15 лет.

Обвинения касаются событий 10-летней давности.

Тогда, в 2008 году, президентские выборы – по крайней мере, по официальной версии, – выиграл Серж Саргсян. Тот самый, который впоследствии отбыл два президентских срока, провел конституционную реформу, а потом, несмотря на собственное обещание не баллотироваться на эту должность, стал премьер-министром с расширенными полномочиями.

Весной 2018 года именно это вызвало протесты в стране, которые завершились сменой власти.

10 лет назад Серж Саргсян праздновал победу уже в первом туре, получив 52,8% голосов. Оппозиция же заявила о фальсификации – по их данным, поддержка была меньше и должен был состояться второй тур.

Протесты продолжались 12 дней и завершились разгромом палаточного лагеря войсками. Ереванским гарнизоном в то время руководил нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. В столкновениях погибли 10 протестующих.

После этого действующий президент Роберт Качарян объявил о введение в стране режима чрезвычайного положения, что заморозило политическую активность. А сразу по его завершении состоялась инаугурация Сержа Саргсяна.

Нынешний армянский премьер Никол Пашинян участвовал в протестах 2008 года и долгое время находился в розыске. В 2010 году его даже приговорили к трем годам лишения свободы, однако в следующем году амнистировали.

Армянская конституция предусматривает, что глава государства "не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом".

Впрочем, в действующем правительстве объясняют, что эта норма не гарантирует абсолютного иммунитета. "Не думаю, что кто-либо, в том числе Роберт Кочарян, имеет абсолютный иммунитет, если будут все основания для предъявления ему обвинения", – заявил Пашинян.

Арест экс-президента – это прецедент не только для Армении, но и для СНГ.

Подобные шаги разрушают систему договоров элит, которая в постсоветских республиках часто заменяет обычное право.

Какие последствия будет иметь такой шаг новой армянской власти?

Если брать внутреннее измерение, то выполнение одного из ключевых обещаний должно усилить популярность действующего премьера, ведь кроме чисто экономических требований одной из причин недавних протестов было именно стремление к справедливости. А несправедливость тогдашней власти видели именно в силовом подавлении протестов 2008 года.

Тем более, что Качарян – абсолютный лидер антидоверия среди экс-президентов Армении. Показательный момент: ни один из влиятельных политиков или медиа страны не встали на его защиту. Помимо кровавого подавления протестов в 2008 году к нему осталось еще много вопросов, связанных как с приходом к власти, так и с действиями на президентском посту.

Остается открытым вопрос: будет ли поставлена ​​точка с арестом одного экс-президента?

Ведь дальнейшее развитие дела по событиям 2008 года не может не задеть и формального победителя этих выборов Сержа Саргсяна. А в отличие от своего предшественника, он остается в активной политике, а его партия – все еще влиятельная политическая сила в стране.

Еще большая проблема – расследование событий 2008 года может затронуть и отдельных представителей оппозиции. Например, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, который был успешно интегрирован во власть и стал оппозиционером только три года назад.

А значит, вопрос, что победит: политическая целесообразность или стремление к справедливости – остается открытым.

Не менее важно и внешнее измерение.

Действия нового армянского правительства все хуже воспринимаются в Москве.

С начала протестов в Кремле заняли выжидательную позицию, не объявляя армянскую революцию "антироссийским сговором" и не выискивая в ней "руку Запада".

Впрочем, со временем такое спокойствие все труднее и труднее дается РФ. Российские СМИ остро отреагировали на визит Пашиняна на саммит НАТО. Далее возмущение Кремля вызвала инициатива Еревана по поводу пересмотра статуса российских пограничников, находящихся в Армении. И хотя Кремль не давал гарантий безопасности экс-президенту Армении Кочаряну, его арест явно не добавил РФ симпатий к "революционному" армянскому премьеру.

Отдельно стоит упомянуть об обвинениях, выдвинутых Юрию Хачатурову. Статус генсека ОДКБ (который избирается на год, исходя из принципа ротации стран) предполагает наличие юридического иммунитета, впрочем, в Ереване эту норму проигнорировали. Сейчас Армения уже официально обратилась в ОДКБ с предложением сменить генсека, избранного по их квоте.

С момента арест экс-президента прошло несколько дней. Кремль пока не идет на конфликт, однако через близких к нему политологов дает сигнал: в Москве считают, что армянская власть "тестирует" границы дозволенного, и это неприемлемо.

Именно поэтому важным может стать дальнейшее решение Еревана – ограничиться арестом одного экс-президента или пойти дальше.

И если будет выбран второй вариант, дальнейшее расследование нарушений предыдущей армянской власти не может не затронуть и российские интересы. В том числе и интересы бизнеса.

Юрий Панченко, «Европейская правда»