Закроет ли Россия с 1 августа границу с Беларусью? 4 31.07.2018, 15:38

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Российские пограничники предупреждают водителей о новых правилах въезда.

В Министерстве иностранных дел и Министерстве внутренних дел Беларуси «Радыё Свабода» сообщили, что не получали официальной информации о том, что Россия с 1 августа прекращает пропуск граждан третьих стран через белорусско-российскую границу.

Тем временем сотрудники российской пограничной службы при пересечении российско-белорусского рубежа предупреждают водителей о новых правилах въезда с 1 августа.

Накануне российский логистические сайт Logirus сообщил , что с 1 августа прекращается пропуск граждан третьих стран через границу России с Беларусью.

Согласно российскому закону «О государственной границе Российской Федерации», все категории иностранных граждан могут въезжать в Россию или выезжать из нее через многосторонние или двусторонние пункты пропуска, открытые для международного сообщения.

На российско-белорусского границы таких пунктов пока нет. Поэтому пересекать ее на автотранспорте могут только граждане России или Беларуси.

«Российские СМИ больше раздувают»

В белорусском Министерстве иностранных дел сообщили, что никакой информации по этому вопросу с российской стороны не поступало.

— Пока объяснять ничего не будем. Пытаемся, чтобы нам что-то объяснили наши российские коллеги, — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Начальник департамента гражданства и миграции МВД Алексей Бегун сообщил, что его ведомство также не получало официальной информации с российской стороны.

— Я думаю, что российские СМИ больше раздувают. Пока перевозчики ездят, ведь у нас единое экономическое пространство. Если машина оформлена, то нет никаких ограничений. Во всяком случае, мы никакого уведомления с российской стороны не получали. И для этого, я думаю, нет никаких оснований, — сказал Алексей Бегун.

Представитель МВД Беларуси прокомментировал высказанное в СМИ мнение, что российская сторона таким образом реагирует на введение Беларусью 30-дневного безвиза.

Алексей Бегун сказал, что безвиз «никак не влиял». И за время его действия Россия не обнаружила ни одного нарушителя этого режима «по реадмиссии».

— Теперь надо спросить у российских коллег, как они после Чемпионата мира по футболу 2018 года будут организовывать контроль на белорусско-российской границе или не будут. Официальных комментариев мы пока не получили.

«Пока вопрос остается открытым»

Генеральный директор Белорусского ассоциации международных перевозчиков (БОМП) Александр Зенькевич сказал, что иностранные перевозчики пока пересекают белорусско-российскую границу по прежним правилам. Подтверждения информации, распространенной в российских СМИ, в ассоциации не имеют.

БОМП направила запросы в Министерство транспорта, МИД и в белорусский посольство в России, чтобы те обратились за разъяснениями к российской стороне.

— К нам обращаются представители других ассоциаций — и украинской, и литовского. Но пока мы не знаем, будет ли введено некое требование относительно водителей-нерезидентов. Распространенная неофициальная информация заставляет нерезидентов задуматься, прежде чем выезжать в рейс. И пока вопрос остается открытым, проедет ли тот же поляк или узбек, — сказал Александр Зенькевич.

Подобная ситуация возникала в 2017 году после введения белорусской стороной 5-дневного безвиза для иностранцев. Тогда иностранных водителей россияне тоже останавливали, но потом, после обращений белорусской стороны к официальных структур в России, эту практику отменили.

— Есть надежда, что и сейчас что-то такое произойдет, но гарантировать тут никто не может, — сказал Александр Зенькевич.

«Пока границу с Россией перевозчики пересекают без контроля»

Представитель БОМП сказал, что российский закон регулирует пропуск иностранцев через международные пограничные переходы, но таких на белорусско-российской границе нет.

— Они же едут через внешнюю границу, ту же белорусско-польскую. Там же проводится пограничный контроль. И дальше они просто, без пограничного контроля, пересекающих белорусско-российскую границу, — сказал Александр Зенькевич.

Представитель ООО «ГродноГрузЭкспресс», просивший не называть его имени, сказал, что звонил в белорусский МИД и там сказали, что российская сторона якобы сообщил о введении нового режима для международных перевозчиков вследствие 30-дневного безвиза . Однако никаких официальных документов по этому поводу опять же нет.

— Пока это уровень слухов, а что будет конкретно - сказать трудно. Пока проблем в пересечении границы нет. Между Беларусью и Россией границы нет. Российская сторона проводить определенный контроль, но нет никаких трудностей для пересечения границы.

«Российские пограничники предупреждают водителей»

Представитель российской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Евгений Антипов сказал, что сотрудники российской пограничной службы при пересечении российско-белорусского рубежа предупреждают водителей о новых правилах въезда с 1 августа. Однако это неофициальная информация, «потому подтвердить или опровергнуть не можем».

Пока же российские пограничники осуществляют отдельные элементы транспортного контроля — взвешивание или проверку разрешений.

— Паспортного или визового контроля нет, — сказал Евгений Антипов.