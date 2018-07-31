Почему БАТЭ и Милевскому стоило бы задуматься друг о друге 1 Артем Фандо, «Прессбол»

31.07.2018, 15:44

Артем Милевский

Есть такой слух. И было бы совсем неплохо, если бы он оказался правдой.

Когда хороший игрок внезапно остается без клуба, слухи немедленно отправляют его во все топ-команды чемпионата, в котором он выступал. Вот что, собственно, случилось и с Артемом Милевским. Брестское "Динамо" показательно рассталось с нападающим — и поползли разговоры то про Минск, то про Солигорск, то про Борисов. Причем про Борисов — упорнее всего. Однако БАТЭ сейчас в Финляндии готовится к ответной встрече с ХИКом, откуда что-то комментировать сложно. Да и всем известна позиция клуба в подобных случаях: слухи не комментируем.

В приближенных кругах о возможном сотрудничестве Милевского и БАТЭ звучат самые разные оценки: от "все это бред", до того, что интерес реальнее некуда, а форварду осталось лишь пройти углубленное медобследование. В общем, разведка не принесла четких результатов, поэтому обойдемся без конкретных заявлений. Слух — и слух. Но нынешняя ситуация такова, что БАТЭ и Милевский вполне могли бы оказаться полезны друг другу. Вот несколько причин, почему обе стороны даже если не выходили на связь, то наверняка подумали о такой возможности.

В Беларуси Милевскому хорошо, как нигде больше. "Газиантепспор" — 6 матчей, 1 гол, "Хайдук" — 21 матч, 3 гола, "Сплит" — 1 матч, 0 голов, "Конкордия" — 13 матчей, 5 голов, Тосно — 17 матчей 0 голов… С 2012 года (последний сезон за киевское "Динамо" форварду тоже не удался) Милевский не находил себе места. Управляя "Феррари", на полной скорости проверял на прочность отбойник в Турции, тусил по хорватским клубам, попадал на первые полосы газет.

Когда ведущие колонок светской хроники не знали, о чем писать, они смотрели, как там дела у Мили. Беларусь — первое место за долгое время, где футбол перевесил все остальное. Только в чемпионате Артем провел за брестское "Динамо" 29 матчей и забил 8 голов. После киевского "Динамо" он нигде не играл и не забивал больше.

БАТЭ нужен креатив в атаке. В Борисове есть Скавыш, но его скорость работает только в чемпионате Беларуси, причем не против каждого соперника. Еще есть Сигневич, который отрезками здорово выглядел в прошлом сезоне (в том числе в еврокубковых матчах), однако в этом как-то потух.

Он по-прежнему борется за мячи, выигрывает "верх", однако это прямо сейчас не работает. Милевский также умеет цепляться за мяч, однако его класс повыше, чем у Сигневича, и он тоньше обращается с мячом, может отдать пас и обыграться с партнерами. И ведь в БАТЭ есть с кем — готовы поддержать и Иванич, и Стасевич, и Максим Володько с Риосом на флангах.

Милевскому есть что доказывать. Нападающий ушел из Бреста с шумом, не поладив с молодым тренером Алексеем Шпилевским. Поэтому он наверняка захочет на футбольном поле показать, кто был прав. А значит, будет выкладываться не только в еврокубках, но и в чемпионате Беларуси. В конце концов, стать лучшим бомбардиром — достойная цель, чтобы потом смотреть на Брест свысока.

Титулы и перспективы. У Милевского уже есть Кубок и Суперкубок Беларуси. Не хватает чемпионства, которое с БАТЭ весьма вероятно. Причем и борисовчанам будет проще бороться за золото с Милевским в составе. А еще — за еврокубковую группу. Милевский — человек в этом отношении опытный. И это может помочь в следующих раундах Лиги чемпионов или Лиги Европы. В Бресте, Артем доказал, что в свои 33 еще вполне в порядке, пусть скорость уже и не та.

Комментарий агента. Агент нападающего Александр Панков отметил, чту у его клиента есть предложения, но не из Беларуси:

Конкретных от предложений от официальных лиц белорусских клубов нам не поступало. Ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо", ни от "Шахтера", ни от других команд. Не скрою, у Артема есть варианты трудоустройства, и мы сейчас их рассматриваем. Речь идет о предложениях из Украины, Венгрии... Буквально в понедельник поступило и от клуба из российской премьер-лиги.

Артем Фандо, «Прессбол»