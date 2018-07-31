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Катающийся на роликах пес стал звездой Сети

  • 31.07.2018, 15:54

Он выполняет на роликах «змейку», виртуозно объезжая препятствия.

Ролик с маленьким псом смешанной породы из Китая, виртуозно исполняющим трюки на роликовых коньках, завоевывает Интернет, пишет comments.ua.

Своего питомца хозяева нарядили в очки и красный плащ, сняв на видео его успехи. Собака по кличке Дуо-Дуо выполняет на роликах «змейку», виртуозно объезжая препятствия, расставленные на асфальте.

Дуо-Дуо – собака смешанной породы, пес появился на свет в результате скрещивания шарпея и чихуахуа.


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