Галина Смирнова: РЭП - единственная организация, помогающая человеку труда 1 31.07.2018, 16:09

Лидер бобруйской организации РЭП под аплодисменты дала показания по «делу профсоюзов».

30 июля в минском Доме правосудия началось рассмотрение так называемого «дела профсоюзов». На скамье подсудимых – лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич и главный бухгалтер Игорь Комлик, передает «Белсат».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-репортаж со второго заседания по резонансному делу.

Показания на суде дала свидетель Галина Смирнова, член профсоюза с 2011 года. Председатель бобруйской городской организации утверждает, что не получала материального вознаграждения за свою работу.

Как заявила Галина Смирнова:

«РЭП — единственная организация, которая помогает человеку труда. Это не нравится властям и именно поэтому мы здесь оказались». Она зачитала свои письменные показания.

«Когда меня допрашивал следователь, было ощущение, что меня допрашивают как члена организованной преступной группировки. Я точно знаю, что ни Федынич, ни Комлик не давали никому заданий провозить деньги через границу».

Смирнова отметила, что во время допросов по делу РЭП в регионах следователи оказывали жесткое психологическое давление на членов профсоюза. Зал встретил ее заявление аплодисментами.