Уровень безработицы в ЕС - самый низкий за десятилетие 31.07.2018, 16:26

Ситуация на рынке труда Евросоюза продолжает улучшаться.

Уровень безработицы в Польше в июне этого года снизился на одну десятую процентного пункта по сравнению с маем этого года и составил 3,7 %. Как передает «Радио Польша», об этом сообщило европейское статистического агентство Eurostat. В Европейском союзе лучше показатели демонстрирует только Чехия, где безработица составляет 2,4%, а также Германия и Венгрия – примерно 3 %.

Из-за другой методики подсчета данные Eurostat об уровне безработицы в Польше немного отличаются от тех, которые периодически распространяет польское Главное статистическое управление (GUS). Согласно GUS, в июне без работы оставались 5,9% поляков.

Как следует из исследований Eurostat, самый высокий уровень безработицы в ЕС зафиксирован в Греции - более чем 20%, а также в Испании, где в июне без работы оставались чуть более 15% населения. В целом по Евросоюзу безработица упала до самого низкого с мая 2008 года уровня 6,9%.