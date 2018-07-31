В могилевский ДК закупают мебель по цене двухкомнатной квартиры 31.07.2018, 16:52

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К V «Форуму регионов Беларуси и России» властями кинуты все силы и деньги.

Могилевские власти действуют исключительно в интересах этого мероприятия, сообщает могилевская «Весна».

Специально для этого на ремонт Дома культуры области кинуто почти 5$ млн. долларов — здание должно стать основной базой для Форума.

Судя по объявлению на сайте госзакупок, гостей из России очень хотят удивить роскошью: Управление капитального строительства (УКС) закупает сразу два элитных комплекта мебели для холла.

В него входят угловой диван и круглый журнальный столик из массива дерева и кожи. За два комплекта УКС готов отдать 20 тысяч рублей — по 10 тысяч за каждый (5$ тыс).

Но и это ещё не все — для областного Дома культуры закупают ещё и 31 диван для отдыха за 30 тысяч рублей.

Всего УКС готов потратить на мягкую мебель сумму эквивалентную стоимости двухкомнатной квартиры в Могилеве — 50 тысяч рублей или 25$ тысяч.

Все работы должны быть завершены к осени этого года. Форум регионов начинается уже в октябре. Местные власти рассчитывают, что организации, предприятия и регионы заключат на форуме новые коммерческие контракты и соглашения на сумму в более $400 млн.

В Могилеве также ожидают приезда правителей Путина и Лукашенко.