Алла Федынич: Горжусь своим мужем 31.07.2018, 17:03

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Геннадий Федынич

Фото: tut.by

Жена Геннадия Федынича отказалась давать показания по «делу профсоюзов».

30 июля в минском Доме правосудия началось рассмотрение так называемого «дела профсоюзов». На скамье подсудимых – лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и главный бухгалтер Игорь Комлик.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж со второго заседания по резонансному делу.

На суде в качестве свидетеля Алла Федынич, жена Геннадия Федынича отказалась давать показания относительно мужа. Она добавила:

«Я горжусь этим человеком, своим мужем», – заявила в суде Алла Федынич.

Напомним, Геннадий Федынича и Игоря Комлика обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). Максимальное наказание по этой статье - до 7 лет лишения свободы.

Правозащитники и гражданское общество Беларуси считает преследование Федынича и Комлика политически мотивированным.