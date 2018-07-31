Как правительство прячет свои деньги Телеграм-канал «Серпом по»

31.07.2018, 17:15

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Зачем имея много денег правительство отнимает у людей пенсии?

У российского правительства много денег. Но насколько много?

Вот простые цифры (данные федерального казначейства РФ):

За 5 месяцев этого года в федеральном бюджете:

Доходы — 6,9 трлн российских руб.

Расходы — 6,4 трлн российских руб.

Профицит — 484 млрд российских руб.

Кажется, точка? Не тут-то было. Есть еще такая хитрая статья как источники финансирования дефицита бюджета.

Какое еще финансирование дефицита, ведь дефицита нет? — спросите вы.

Но такая статья не просто есть. Она огромна. За 5 месяцев она составила 1,1 трлн российских руб.

Откуда взялись эти деньги? Большую из часть Казначейство прячет их за названием "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов": по ней прошло за 5 месяцев 0,92 трлн российских руб. Еще в источниках финансирования дефицита числятся займы (хотя зачем бюджету занимать, когда такой профицит?), доходы от приватизации и др. Это ладно, но что это за такие огромные "иные источники"?

Не будем томить читателя. Это - сверхдоходы от высоких нефтяных цен. Те самые доходы, что по абсурдному бюджетному правилу не идут на расходы, а копятся (нефтяные сверхдоходы, получаемые от цены нефти свыше $40/барр.).

Почему они вдруг исчезли из доходов и появились в такой хитрой бюджетной статье? Если не наводить тень на плетень, то минфин должен был бы указать:

Доходы - 8 трлн российских р.

Расходы — 6,4 трлн российских р.

Профицит — 1,6 трлн российских р.

1,6 трлн российских руб!

Но правительство не хочет показывать эти деньги и прячет их под "иными источниками" в финансировании дефицита. Чтобы не было соблазнов у каких-нибудь там лоббистов, депутатов или публики их потратить.

Наивная хитрость? Да. Но вот ведь что удивительно: она работает. Все вокруг от международных финансовых организаций до журналистов пользуются цифрами минфина просто забывая о спрятанных им в заначке за 5 месяцев 1,1 трлн российских руб.

А то ведь любой может спросить: зачем нам копить столько денег и при этом отнимать у людей пенсии?

А потом посмотрит на цифры, подумает и заявит: Так вот ведь деньги, чтобы отменить пенсионную реформу совсем!

Честно показанного профицита федерального бюджета только за текущий 2018 год вполне хватит на то, чтобы поднять пенсии как запланировано (повышая их по 1000 руб/в месяц раз в год в течение 6 лет), потратив на это, как говорил министр Топилин в Думе, 3 трлн руб. При этом не повышая возраст выхода на пенсию. За один текущий год мы заработаем денег на 6 будущих.

И это не какие-то эфемерные прогнозы про мировые цены на нефть, тут гадать уже не надо. Это - реально полученные Россией в 2018 году деньги (и которые будут наверняка получены до конца года).

А после этого некоторые задумаются: а что же правительство РФ? Если у него так все хорошо, зачем же оно отнимает у людей пенсии? А каков будет ваш ответ?

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