Польские прокуроры поедут в РФ для осмотра самолета Качиньского 31.07.2018, 17:42

СК России согласился на прибытие польских прокуроров и экспертов в Смоленск.

Польские прокуроры и эксперты осмотрят обломки самолета Ту-154М, который в апреле 2010 году потерпел крушение под Смоленском. Следственный комитет России согласился на прибытие польской делегации. Как передает «Радио Польша», об этом сообщает портал wPolityce.pl.

На данный момент еще длятся переговоры о дате прибытия, составе польской делегации и экспертизах, которые будет разрешено проводить на месте катастрофы. Согласно информации, которую получили журналисты wPolityce.pl, польские прокуроры и эксперты отправятся в Россию в ближайшие несколько недель. Однако, российская сторона не согласилась на реконструкцию катастрофы.

Часть членов подкомитета по повторному исследованию причин Смоленской авиакатастрофы длительное время изъявляла желание поехать в Смоленск, чтобы сделать фотографии уцелевших элементов.

Напомним, что в результате крушения Ту-154М погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и члены официальной делегации. Они направлялись в Катынь для участия в памятных мероприятиях в годовщину Катынского расстрела. Весной 1940 года в Катынском лесу по приказу НКВД СССР были расстреляны польские офицеры. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек.