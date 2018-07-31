Эстония готовит киберответ России 31.07.2018, 17:55

Эстонская армия создала киберподразделение для отражения атак в виртуальном мире.

Кроме оборонительных стратегий команда из 300 военных также разрабатывает наступательные возможности Эстонии в случае военного конфликта. Об этом передает Bloomberg (перевод - «Европейская правда»).

"Чтобы подготовиться к обороне, надо хорошо знать, как атаковать", - сказал полковник Андрес Хаирк, который командует киберподразделением вооруженных сил Эстонии.

"Когда появляется реальная потребность при вооруженном конфликте или войне, тогда эти возможности, разработанные для проверки наших систем, могут быть нацелены против потенциального врага", - отметил он.

Несмотря на то, что армия России в 150 раз больше, чем эстонская, Таллинн имеет значительное преимущество в киберпространстве, говорится в материале. Балтийская страна стала важным технологическим узлом в мире, на ее территории расположен центр киберобороны НАТО. Также Эстония провела первые антихакерские учения для министров обороны стран ЕС в прошлом году.

В 2007 году в Эстонии из-за российской кибератаки была остановлена работа правительства, банков и СМИ. Все это произошло на фоне спора с Кремлем из-за решения эстонских властей переместить мемориал Второй мировой войны в своей столице. Через 9 лет после того хакеры, у которых были связи с военной разведкой России, были обвинению в организации атаки против крупнейшего производителя сланцевой нефти в Эстонии.

По инициативе Литвы страны ЕС начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования - протокол о намерениях подписали министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.