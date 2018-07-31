Минфин снова наращивает внутренний валютный госдолг 31.07.2018, 18:08

Внутренний госдолг увеличился на $40 миллионов с начала года.

По данным Министерства финансов Беларуси, внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил 9,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 80,2 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%, сообщает «Белрынок».

За январь-июнь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 255,5 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 190,6 млн. долларов США и 23,1 млн.рублей.

При этом в июне было размещено валютных облигаций среди физических и юридических лиц на сумму порядка 50 млн. долларов США в эквиваленте — за январь-май было размещено 205 млн. долларов США. Погашение в рамках внутреннего валютного госдолга за полугодие составило 190,6 млн. долларов. При этом в июне объем погашения составил 19, 1 млн. долларов США.

Как сообщалось ранее, в июне Минфин провел размещение облигации 250-го выпуска и доразмещал облигации 247 выпуска ( сумма доразмещения составила около 400 тыс. доларов).