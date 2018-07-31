Власти Словакии: Открытие базы «Ночных волков» в стране - угроза 2 31.07.2018, 18:14

Фотографии объекта свидетельствуют о наличии на его территории военной техники.

МИД Словакии выразил свою обеспокоенность открытием «европейского штаба» российского байкерского клуба «Ночные волки». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление представителя ведомства Петера Суско. Об угрозе, которую представляет база, также заявил президент страны Андрей Киска, сообщает РБК.

Обеспокоенность Братиславы вызвал штаб «Ночных волков», открытый этим летом близ населенного пункта Дольна Крупа в 70 км от столицы страны Братиславы. Представитель МИД Словакии заявил, что деятельность «Ночных волков» должна находиться под тщательным контролем. «Мы считаем, что влияние членов [байк-клуба] вредно, особенно — распространение их мнений, которыми они стремятся переписать историю», — заявил Суско в телефонном интервью Би-би-си.

Президент страны Андрей Киска, как передает Aktuality, комментируя открытие базы, напомнил об участии байкерской группировки в событиях на Украине. Он назвал «Ночных волков» «инструментом режима, вовлеченным в оккупацию соседней страны».

«С учетом этих обстоятельств действия группы байкеров представляет собой явную угрозу безопасности для нашей страны. Создание так называемого европейского штаба «Ночных волков» в Словакии выглядит издевательством с учетом официального отношения Словацкой Республики к аннексии Крыма и политики России», — цитирует слова главы государства издание.