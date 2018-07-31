Космонавта Новицкого оштрафовали за превышение скорости 1 31.07.2018, 18:27

Изображение: novitskiy_iss / instagram.com

Космонавта остановили на белорусской границе.

Олега Новицкого остановили на белорусском границе за превышении скорости. Об этом он рассказал во время визита в организацию «Безопасные дороги Беларуси», где космонавта познакомили с Единой системой фотофиксации нарушения скоростного режима. «Я водитель с большим стажем. Права получал, когда мне еще не было 18 лет. Считаю, что цели этой организации весьма значимые. Во-первых, идет предупреждение нарушений, причем довольно мягким способом.

Водители задумываются и снижают скорость, просто увидев предупреждающий знак о радаре, — риск гибели людей на дороге намного снижается. Стараюсь не нарушать, но как-то сам попал под работу этой системы. Выезжая из Беларуси во время тумана, я не заметил дорожный знак. Был идентифицирован и остановлен. Оплатил штраф. Система сработала здорово», — рассказал Новицкий изданию sb.by.

На вопрос, узнал ли сотрудник ГАИ в автомобилисте известного космонавта, Новицкий ответил, что в данном случае не было разницы, кто нарушил: «Нет, об этом разговор не шел. Я был обыкновенным водителем. Инспектор объяснил причину остановки, показал фотографию. Я узнал то место и свою машину. Сотрудник ГАИ спокойно помог оплатить штраф через терминал».