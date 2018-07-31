Астрономы определили точное расстояние до Полярной звезды 2 31.07.2018, 18:54

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До сих пор определить точное расстояние не представлялось возможным.

Точное расстояние до Полярной звезды от Земли составляет 447+/- 1,6 световых лет. Это смогли установить ученые после того, как получили данные от телескопа Gaia. Благодаря новой информации астрономы пересмотрели радиус, возраст и массу звезды, пишет портал N+1 со ссылкой на материалы исследования, пишет журнал «Дилетант».

До сих пор определить точное расстояние до, пожалуй, одной из самых известных звезд на небе не представлялось возможным. Разброс в значениях составлял от 322 до 520 световых лет. Изучением этой звезды астрономы занимались очень давно, Полярная звезда упоминается еще в каталоге звезд «Альмагеста», составленном Птолемеем почти две тысячи лет назад. Точные данные о расстоянии позволят ученым изучить структуру и эволюцию Полярной звезды, а также других цефеид — именно к этому классу относится звезда.