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Форвард брестского «Динамо» отправится на просмотр в ПСВ

  • 31.07.2018, 19:04
Кирилл Кириленко

Кирилл Кириленко получил шанс показать свои силы в голландском клубе.

17-летний нападающий Кирилл Кириленко будет тренироваться с молодежной командой голландского клуба с 1 по 5 августа, сообщает пресс-служба брестского "Динамо", сообщает "Прессбол".

Кириленко перешел в "Динамо" в апреле 2017 года, после чего провел 13 матчей в основном составе брестчан. В сезоне-2018 Кирилл выходил на поле в шести поединках чемпионата Беларуси, отыграв в общей сложности 53 минуты.


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