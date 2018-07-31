Форвард брестского «Динамо» отправится на просмотр в ПСВ 31.07.2018, 19:04

Кирилл Кириленко

Кирилл Кириленко получил шанс показать свои силы в голландском клубе.

17-летний нападающий Кирилл Кириленко будет тренироваться с молодежной командой голландского клуба с 1 по 5 августа, сообщает пресс-служба брестского "Динамо", сообщает "Прессбол".

Кириленко перешел в "Динамо" в апреле 2017 года, после чего провел 13 матчей в основном составе брестчан. В сезоне-2018 Кирилл выходил на поле в шести поединках чемпионата Беларуси, отыграв в общей сложности 53 минуты.