В Беларуси окончательно отменена обязательная продажа валюты 8 31.07.2018, 19:19

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Предприятия не обязаны продавать часть своей валютной выручки.

Лукашенко во вторник подписал указ «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты». Как сообщает пресс-служба, решение принято «в целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности», сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, с 1 октября норматив обязательной продажи валютной выручки субъектов хозяйствования Беларуси снижен с 20% до 10%.

В декабре 2014 года Нацбанк Беларуси повысил норму обязательной продажи валютной выручки с 30% до 50% в рамках реализации правительством комплекса мер по недопущению развития негативных тенденций на валютном и финансовом рынках страны. С конца февраля 2015 года НББ снизил норму обязательной продажи поступающей валютной выручки до 40%, с апреля 2015 года - до 30%, с сентября 2016 года - до 20%.