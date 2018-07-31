Рейтинг «Единой России» рухнул до минимума с 2011 года 31.07.2018, 20:15

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Ниже рейтинг партии Путина опускался только во время событий на Болотной площади.

Рейтинг крупнейшей парламентской фракции "Единая Россия" упал до 37,1%, сообщает государственное статиcтическое агентство ВЦИОМ, сообщает "Настоящее время".

Ниже ее рейтинг опускался только в декабре 2011 года, когда на Болотной площади прошли массовые протесты против фальсификаций на думских выборах – тогда он составлял 34,4%.

При этом во ВЦИОМ отметили незначительный рост рейтинга ЛДПР и КПРФ: с 10,5% до 10,7% и с 14,5% до 15,5% соответственно.

9 июля почти все представители "Единой России" в парламенте проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Против отдала голос только Наталья Поклонская. Еще восемь депутатов не пришли на заседание.