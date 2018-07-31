Как отпраздновать международный день пива 2 31.07.2018, 19:32

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Ежегодно в первую пятницу августа празднуется международный день пенного напитка.

Ежегодно в первую пятницу августа празднуется Международный день пива. Он отмечается с 2007 года, а идею праздника придумал владелец бара в городе Санта-Круз Джесси Авшаломов, пишет pivo.by.

Август был выбран для празднования не случайно: пить пиво приятнее всего в тёплую летнюю погоду. Кроме того, в августе нет других массовых праздников, связанных с пивом, таких как Октоберфест или День Святого Патрика.

За последние годы Международный день пива вырос из небольшого локального мероприятия в Калифорнии до глобального празднования любителей пива по всему миру. В прошлом году он отмечался более чем в 50 странах — от США и Великобритании до Гондураса и Уганды.

Как праздновать Международный день пива:

1. Где бы вы ни были, не отмечайте Международный день пива в одиночестве. Приходите в паб вместе с друзьями. Или пригласите их домой. Главное, делитесь пивом с другими любителями этого напитка.

2. Попробуйте что-то новое. Мир пива велик и многогранен, он наполнен разнообразными вкусами и неизвестными вам стилями пива. Будьте смелее и попробуйте какой-нибудь новый для вас в этот день. Может быть, вам понравится забытый исторический стиль, модное кислое пиво или сорт с дрожжами Бреттаномицес.

3. Поблагодарите пивоваров и барменов. Так много людей во всём мире посвятили свою жизнь тому, чтобы вы могли насладиться огромным выбором пива. Скажите им спасибо в Международный день пива и сообщите, как вы цените их тяжёлую работу. Напишите отзыв о баре, поставьте хорошую оценку в Untappd или просто отправьте письмо вашей любимой пивоварне с благодарностью.

В 2018 году Международный день пива выпадает на 3 августа, в 2019 — на 2 августа.