Наконец-то признали: разговоры о «исконно русском Крыме» нелепы 1 Виталий Портников

31.07.2018, 19:36

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Виталий Портников

И каждый раз Россия рассчитывала поставить мир перед фактом аннексии.

Установление Советом Федерации нового праздника в честь присоединения Крыма к России в 1783 году – симптом недоверия к самим себе, российскому обоснованию аннексии Крыма 2014 года. Теперь дату этой аннексии решили перенести намного дальше, в екатерининские времена. И тем самым привлекли внимание и к содержанию той, давней аннексии, и к смыслу новой, путинской.

По большому счету, в подходе к аннексии Крыма императрица Екатерина не сильно отличалась от «царя» Владимира. До русско-турецкой войны 1768-1774 годов Крымское ханство находилось в зависимости от Порты, было, как мы бы сейчас сказали, автономией – но феодальной. Кючук-Кайнарджийский мир закрепил независимость Крыма. Но эта независимость была нужна России лишь для того, чтобы в 1783 году аннексировать полуостров – и не вызвать тем самым новых осложнений с Османской империей.

Примерно то же самое – только на больших скоростях – происходило в 2014 году, когда депутаты захваченного российскими войсками крымского парламента вначале объявили независимость Крыма, вернувшись (уже без изгнанного за прошедшие столетия коренного населения полуострова) в 1774 год, а затем сразу же обратились в Москву с «просьбой» присоединить новое «государство» к России.

И в 1783 году, и в 2014 году было проявлено очевидное мошенничество на самом высоком государственном уровне. Оба раза с волей крымчан не посчитались. В 1783-м провозглашение крымской независимости под российским покровительством привело к череде восстаний, годам нестабильности и репрессий. В 2014-м Крым, на территории которого имитировали «референдум», вновь оказался в особой правовой – даже по сравнению с самой Россией – зоне.

И каждый раз Россия рассчитывала поставить мир перед фактом аннексии, заставить признать оккупацию. Во времена «царицы Херсонеса» Екатерины сделать это было проще: Турция признала Крым российским уже в 1791 году, после очередной войны. Но сейчас навязать цивилизованному миру право сильного гораздо сложнее. Именно поэтому российские депутаты вынуждены перенести акцент с 2014 года на 1783-й, когда оккупация была «нормой» международного права. Именно поэтому в России все чаще и чаще празднуют даты, приходящиеся на далекое прошлое, когда не было никаких Советов Безопасности ООН и все решалось войной и геноцидом.

Но получилось, что в Москве признали простой и очевидный факт: все разговоры о «исконно русском Крыме», по меньшей мере, нелепы. Крым был независимым государством, в котором преобладало нерусское население, там не было никакого «русского мира» и прочих имперских атрибутов. Это государство попросту оккупировали, аннексировали, оболгали, лишили большей части населения.

А теперь это будут еще и праздновать.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»