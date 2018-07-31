Премьер-министр Беларуси проговорился о неизвестных бюджетных тратах 2 31.07.2018, 19:53

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Андрей Кобяков

Фото: bymedia

На заседании Совмина Андрей Кобяков сделал интересное заявление.

«В этом году у нас не самые лучшие погодные условия для сельского хозяйства. Сначала в мае-июне была засуха, для пересева части погибших посевов из бюджета была оказана государственная поддержка. Сейчас другая проблема – проливные дожди», - цитирует Андрея Кобякова «Салiдарнасць».

Напомним, cудя по первым сообщениям, урожай зерна в этом году будет хуже, чем в прошлом году. Так, на первых обмолоченных 28% полей Минщины урожайность составила 30,4 ц гектара. Для сравнения - в прошлом году, по данным Белстата, средняя урожайность на Минщине по результату была 34,9 ц / га, или почти на 15% меньше.