СКА представил новую форму с изображением исторического центра Минска 31.07.2018, 20:32

Фото: ska-minsk.by

Гандбольный клуб презентовал новую игровую форму на сезон 2018/2019.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Новая игровая форма «армейцев» исполнена в традиционных красно-синих цветах и призвана стать символом крепкой связи между любимым городом, игроками и болельщиками.

Домашний комплект выполнен в классических цветах СКА: ярко-красный верх футболки переходит в синий с изображением панорамы «Верхнего города» – исторического центра Минска.

Логотип клуба расположен в левой части груди, возле сердца, и напоминает рассветное солнце, восходящее над древней столицей.

Основой графического изображения Минска послужил панорамный снимок центра города», – говорится в сообщении СКА.