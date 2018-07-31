Гибридная война сейчас для Кремля - главный приоритет 31.07.2018, 20:47

Игорь Эйдман

Журналистам и политикам показали красную черту, за которую нельзя выходить.

В Центральноафрика́нской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали для "Открытой России" Ходорковского фильм о т.н. ЧВК Вагнера (в том числе об ее работе в ЦАР). В действительности никаких ЧВК в России нет и быть по закону не может. Этим брендом легендируются спецподразделения вооруженных сил, участвующие в российской гибридной войне по всему миру

Произошло демонстративное убийство (журналистов убили, по видимому, как раз те, чью деятельность они расследовали).

Журналистам и политикам показали красную черту, за которую нельзя выходить. Про коррупцию, про дворцы придурковатых Медведевых и Шуваловых еще можно снимать ролики. А вот расследовать деятельность передовых отрядов гибридной войны - нельзя, убьют. Гибридная война сейчас для Кремля - главный приоритет

Игорь Эйдман, «Фейсбук»