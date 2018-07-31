Появится ли возле Дроздов поселок «Беглые преступники»? Валерий Карбалевич

31.07.2018, 20:52

Валерий Карбалевич

Давно замечена мистическая симпатия Лукашенко к повержанным диктаторам.

Беларусь все чаще становится прибежищем беглых политиков, которые в своих странах подвергаются уголовному преследованию.

Еще не успел забыться скандал с приданием статуса беженца бывшему министру обороны Украины, экс-послу в Беларуси Михаилу Ежелю, которого заочно судят в Киеве, как грянула новая скандальная история, очень близкая к политическому детективу.

27 июля белорусские СМИ сообщили о мероприятии по запуску строительства заводов ЗАО «Белорусской национальной биотехнологической корпорации».

В торжествах по этому случаю участвовали высокие государственные чиновники, в частности вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Директор этой компании - Даниил Урицкий, фотографии которого появились в медиа.

И вот тут опытные люди узнали в этом человеке бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, сбежавшего из страны после событий 2010 года.

На родине политик заочно осужден на пожизненный срок за соучастие в убийстве, попытке убийства, злоупотреблении служебным положением и другими преступлениями.

И уже 28 июля в Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Бишкеке Сергея Иванова и выразили решительный протест.

30 июля появилось сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Кыргызстана, что прокуратура продолжает добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова, проживающего в Минске под именем Даниила Урицкого.

Особое отношение Минска к опальным политикам

Дружелюбное отношение белорусских властей к опальным политикам из стран, в которых существуют авторитарные режимы, - явление известное. Давно замечена некая трудно объяснимая с рациональной точки зрения, мистическая симпатия Александра Лукашенко к повержанным диктаторам.

Он высказывал готовность предоставить политическое убежище лидеру Югославии Слободану Милошевичу, диктатору Ирака Саддаму Хусейну. Бывшему президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву, которого привезли в Минск на президентском самолете, Лукашенко дал белорусское гражданство.

В Беларуси находится и брат Курманбека Бакиева, экс-председатель Службы государственной охраны Жаныш Бакиев, осужденный киргизским судом на пожизненное заключение.

Еще одна наполовину детективная история из этого ряда. 14 июня 2014 года состоялся телефонный разговор российского пранкера, любителя розыгрышей по кличке Vovan222 с Александром Лукашенко.

Он представился сыном свергнутого уже на то время Виктора Януковича и от имени отца попросил, если возможно, дать бывшему президенту Украины убежище в Беларуси. В качестве благодарности собеседник пообещал подарить белорусскому лидеру золотой батон. Александр Лукашенко, не почувствовав подвоха, пригласил Виктора Януковича в Беларусь и обещал выделить охрану.

Обратил бы внимание, что руководство Беларуси дает политическое убежище далеко не всем. Журналистов, правозащитников, диссидентов, которые пытались скрываться в Беларуси от политического преследования на родине, белорусские власти, как правило, высылают. В 2017 году Минск экстрадировал в Азербайджан блогера Александра Лапшина, который был гражданином трех стран - России, Израиля и Украины. В результате недовольство высказали все три эти страны, плюс Армения.

Здесь интересно, что в ответ на запрос Генпрокуратуры Кыргызстана, которая обратилась к белорусским властям с предложением выдать Данияра Усенова, белорусская Генпрокуратура отказала на том основании, что увидела в позиции Бишкеке политическую подоплеку.

То есть в таком отношении к беженцам из зарубежья белорусские власти последовательно выдерживают определенную линию, которая следует из природы политического режима. Различных блоггеров, журналистов, правозащитников, диссидентов - как своих, так и чужих - власти не любят. Поэтому и высылают.

А вот иностранных политиков, которые пострадали в результате революций, власти приветствуют, ценят, дают статус беженца. Так как чувствуют родство режимов, примеряют эту ситуацию на себя и уверены, что любая власть - вещь сакральная, любой покушение на нее - это преступление.

В этом и состоит политическая подоплека, на которую ссылается белорусская Генпрокуратура.

И хотя Беларусь несет убыток, портя отношения с теми странами, граждане которых бегут от национального правосудия в Минск, эти идеологические или даже психологические факторы оказываются сильнее.

Стоит обратить внимание на новое явление. Политикaм-беженцам начали менять фамилии, чтобы им лучше было прятаться. И начинают давать важные посты.

Поэтому скоро вблизи Дроздов может возникнуть особый поселок с условным названием «Беглые преступники».

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»