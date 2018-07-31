США, Авcтралия и Япония составят конкуренцию Китаю в Азии 31.07.2018, 21:17

Глобальные силы борются за экономическое и политическое влияние в Юго-Восточной Азии.

США, Австралия и Япония договорились о запуске в Юго-Восточной Азии масштабного инфраструктурного проекта, который может стать альтернативой китайскому проекту «Пояс и путь», сообщает «Польское радио».

Как сообщает британская газета «Гардиан», значительные финансовые средства будут предназначены на развитие транспортной инфраструктуры, энергетического сектора, а также новых технологий в странах региона.

По мнению главы Агентства по обзору и развитию политики Министерства иностранных дел Республики Индонезия, Сисво Прамоно, инвестиции являются одним из важных ключей для улучшения экономики региона. Положительные результаты размещения новых инвестиций можно ощутить во всех странах-членах АСЕАН.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), совокупная помощь США, Австралии и Японии развивающимся странам Юго-Восточной Азии составила в 2016 году почти 47 млрд долл.