США, Авcтралия и Япония составят конкуренцию Китаю в Азии
- 31.07.2018, 21:17
Глобальные силы борются за экономическое и политическое влияние в Юго-Восточной Азии.
США, Австралия и Япония договорились о запуске в Юго-Восточной Азии масштабного инфраструктурного проекта, который может стать альтернативой китайскому проекту «Пояс и путь», сообщает «Польское радио».
Как сообщает британская газета «Гардиан», значительные финансовые средства будут предназначены на развитие транспортной инфраструктуры, энергетического сектора, а также новых технологий в странах региона.
По мнению главы Агентства по обзору и развитию политики Министерства иностранных дел Республики Индонезия, Сисво Прамоно, инвестиции являются одним из важных ключей для улучшения экономики региона. Положительные результаты размещения новых инвестиций можно ощутить во всех странах-членах АСЕАН.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), совокупная помощь США, Австралии и Японии развивающимся странам Юго-Восточной Азии составила в 2016 году почти 47 млрд долл.