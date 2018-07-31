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В Минске за 390 рублей родителям печатают на 3D-принтере макет их будущего ребенка

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  • 31.07.2018, 21:56
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Пластиковую фигурку помещают под колбу и отдают заказчикам.

Необычную услугу для будущих родителей стал предоставлять один из частных медицинских центров белорусской столицы, сообщает портал citydog.by.

Вместо снимка с простого УЗИ в госполиклиннике или платного 4D-УЗИ с записью на диск движений малыша в утробе в реальном времени, теперь родители могут заморочиться и купить объемную модель ребенка на память.

В медклинике делают специальные ультразвуковые снимки на 3D/4D аппарате, а затем печатают на специальном 3D-принтере фигурку еще не родившегося ребенка. Изготовить могут точную пластиковую копию плода величиной 20, 15 или 5 сантиметров или, вообще, сделать ее в реальном размере.

Модель затем помещают в стеклянную колбу и дарят будущим родителям. Стоимость такого «проекта» в зависимости от размера составит от 90 до 390 белорусских рублей.

Фигурку еще не родившегося малыша можно заказать в полную величину
Фото: citydog.by

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