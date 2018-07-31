Игорь Комлик: Профсоюз РЭП не мог оставаться в стороне 31.07.2018, 22:54

Игорь Комлик

«Дело профсоюзов» возникло после того, как РЭП поддержал протесты «тунеядцев».

День рождения главного фигуранта дела, агент КГБ и угрозы свидетелям. В столичном Доме правосудия продолжается рассмотрение так называемого «дела профсоюзов». Лидеров независимого профсоюза РЭП обвиняют в неуплате налогов в чрезвычайно крупном размере, пишет сайт телеканала «Белсат».

У Геннадия Федынича сегодня грустный праздник. Свой шестьдесят первый день рождения он встречает в суде. Окончательно испортить этот день должны были показания едва ли не главного свидетеля обвинения – члена профсоюза РЭП Николая Герасименко. Во время допроса он должен был рассказать о том, что якобы неоднократно перевозил денежные средства для организации из Вильнюса. На суде же Герасименко заявил, что показания давал под угрозой.

«Ложь то, что я, к примеру, восемь раз ездил, почему не девятнадцать? То, что какие-то суммы я перевозил, какие суммы там назывались, с кем я ездил и так далее», - заявил Николай Герасименко.

Давили и на главного бухгалтера профсоюза.

«Я не давал никаких показаний, поэтому меня и посадили на Володарку в СИЗО, сразу при задержании мне было сказано так: вы правильно отвечаете - и свободны, или будут проблемы», - отметил главный бухгалтер и председатель минской организации РЭП Игорь Комлик.

Гвоздем вчерашней судебной программы стало заявление 21-летней экс-секретаря профсоюза Юлии Юхновец о сотрудничестве с КГБ в качестве агента. За это девушка должна была получать денежное вознаграждение. Сам факт сотрудничества экс-секретаря с чекистами не стал неожиданным для обвиняемых. Удивило другое.

Что именно, пояснил Геннадий Федынич:

«Для меня сюрпризом было, что она вот так неожиданно публично призналась даже в том, что получала какие-то деньги. Безусловно, мы будем составлять ходатайство о том, чтобы был проведен закрытый допрос этого лица с приглашением хозяев, на которых она работала».

Давление на свидетелей и использование агентов. Противоречия в показаниях Юлии Юхновец: в Вильнюсе она должна была получать денежные средства для РЭП купюрами 500 евро, а в материалах дела съемки купюр по две сотни евро. Все это - даже не главные проблемы обвинения.

«Сегодня и вчера идут только вопросы о 2015-2016 годах, хотя обвинение идет относительно 2011-2012 годов. Об этом году вообще никакой информации до сих пор нет. Да и такие свидетельства нельзя считать, согласно УПК, правдивыми и легальными, так как они были даны под давлением», - заметил правозащитник Олег Волчек.

Вот что говорит Игорь Комлик:

«Декрет N3 вызвал огромное возмущение людей. И профсоюз РЭП не мог оставаться в стороне от такого наступления на права граждан Республики Беларусь, ну и в ответ вдруг в 2018 году, несмотря на всех агентов, возникло дело 2011 года».

Обыски в офисе РЭП и задержания членов организации начались в прошлом году, как раз после завершения волны протестов против так называемого «налога на тунеядцев».