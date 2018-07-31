Как в Беларуси будут точечно ограничивать продажу спиртного 5 31.07.2018, 22:07

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Кое-где купить алкоголь скоро станет сложнее.

Из Германии приходят тревожные вести: из-за жаркого лета потребление пива там увеличилось вдвое, и найти этот напиток в магазинах стало трудно. Предприятия по переработке сырья

не успевают поставлять производителям бутылки и тару. Германская ассоциация пивоваров сообщила об особо остром дефиците пивных бутылок и ящиков, пишет «БелГазета».

В белорусских магазинах пива пока навалом, но кое-где купить его скоро тоже станет сложнее. 25 июля на пресс-конференции в Минске первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сообщил, что в отдельных районах страны власти собираются ограничить продажу алкоголя - в качестве эксперимента. Соответствующее решение уже принято на уровне правительства. По словам Карповича, эксперимент этот нужен для того, чтобы потом изучить, как ограничение продаж спиртного повлияет на сокращение уровня преступности и снижение криминальной обстановки в регионе. «Конкретных районов я еще не видел, но что схема принята к исполнению, это да», - добавил чиновник.

Напомним, за ограничение продажи алкоголя активно выступает МВД. В конце 2017г. в ведомстве рассказали о проекте указа, предлагающего не продавать алкоголь с 23.00 до 9.00, а в магазинах с площадью торгового зала 1 тыс. кв. м и больше оборудовать для алкоголя отдельный зал. Кроме того, предлагается увеличить возраст, с которого можно будет покупать алкоголь - с 18 лет до 21 года.