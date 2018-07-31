Власти Ирана отказались от переговоров с США 31.07.2018, 22:12

Дональд Трамп предлагал Хасану Рухани сесть за стол переговоров.

Иранские власти отвергли предложение президента США Дональда Трампа о переговорах с президентом страны Хасаном Рухани. Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Гордон".

Глава иранского стратегического совета по международным отношениям Кемаль Харрази заявил, что Тегеран не видит смысла и "ценности" в предложении Трампа. Заместитель спикера иранского парламента Али Мотахари считает, что вести переговоры с Трампом в данное время будет "унижением". Он сказал, что если бы США не вышли из ядерного соглашения и не ввели бы санкций, проблем в переговорах не было бы. Помощник Рухани Хамид Оналеби заявил, что для переговоров между США и Ираном Америка должна вернуться к ядерному соглашению, а также "проявить уважение к иранской нации".