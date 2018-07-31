США призвали Россию вывести свои силы из Грузии на довоенные позиции 1 31.07.2018, 22:45

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Заявление было опубликовано в связи с 10 годовщиной августовской войны.

«На будущей неделе исполняется 10 лет после того, как вооруженные силы России вторглись в Грузию, пересекая международную границу, и попыталась изменить эти границы с применением силы

Несколько тысяч российских солдат вошли в город Гори и другие места, которые находятся вдали от зоны конфликта, например в порт Поти – далеко от главного боевого ареала.

Россия также заняла тот последний участок Абхазии, который контролировала Грузия и где не происходили бои.

Нападение России на Грузию началось тогда, когда российская армия вторглась в международно признанные границы другого государства в целях их насильственного изменения.

Россия до сегодняшнего дня занимает территорию Грузии.

Мы еще раз призываем Россию вывести свои силы на позиции до войны. Это обязательство Россия взяла на себя в рамках соглашения о прекращении огня в 2008 году», — цитирует заявление посольства США сайт frontnews.eu.