закрыть
31 июля 2018, вторник, 23:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США призвали Россию вывести свои силы из Грузии на довоенные позиции

1
  • 31.07.2018, 22:45
  • 1,108

Заявление было опубликовано в связи с 10 годовщиной августовской войны.

«На будущей неделе исполняется 10 лет после того, как вооруженные силы России вторглись в Грузию, пересекая международную границу, и попыталась изменить эти границы с применением силы

Несколько тысяч российских солдат вошли в город Гори и другие места, которые находятся вдали от зоны конфликта, например в порт Поти – далеко от главного боевого ареала.

Россия также заняла тот последний участок Абхазии, который контролировала Грузия и где не происходили бои.

Нападение России на Грузию началось тогда, когда российская армия вторглась в международно признанные границы другого государства в целях их насильственного изменения.

Россия до сегодняшнего дня занимает территорию Грузии.

Мы еще раз призываем Россию вывести свои силы на позиции до войны. Это обязательство Россия взяла на себя в рамках соглашения о прекращении огня в 2008 году», — цитирует заявление посольства США сайт frontnews.eu.


популярное за неделю

Мнение

Признание «агента Юли» – большой взрыв
Признание «агента Юли» – большой взрыв Геннадий Федынич
«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч