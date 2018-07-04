США празднуют День независимости 4.07.2018, 7:47

Фото: Global Look Press/Bao Dandan/Xinhua

Праздник установлен в честь подписания Декларации независимости отцами-основателями страны в 1776 году.

Американцы по всей стране облачатся 4 июля в красно-бело-голубые цвета, чтобы отметить День независимости парадами, фейерверками и барбекю.

Праздник установлен в честь подписания Декларации независимости отцами-основателями страны в 1776 году. Этот день имеет удивительную историю, полную причудливых совпадений и оригинальных праздничных мероприятий, сообщает «Голос Америки».

Во время Американской революции юридическое отделение 13 колоний от Великобритании в действительности произошло 2 июля 1776 года, когда Второй континентальный конгресс проголосовал за резолюцию о независимости, предложенную в июне Ричардом Генри Ли, представлявшим Вирджинию. Документ провозглашал независимость Соединенных Штатов от британского правления.

Проголосовав за независимость, Конгресс сосредоточил свое внимание на Декларации независимости, разъяснявшей это решение. Основным автором документа был Томас Джефферсон.

После обсуждения и изменения некоторых формулировок Конгресс окончательно утвердил Декларацию через два дня, то есть 4 июля.

Днем ранее Джон Адамс, один из отцов-основателей, написал своей жене Эбигейл: «Второй день июля 1776 года станет самoй незабываемой вехой в истории Америки. Я склонен считать, что грядущие поколения будут отмечать его, как большой ежегодный праздник. Он должен торжественно отмечаться с помпезностью и парадами, представлениями, играми, спортивными состязаниями, пушками, колоколами, кострами и иллюминациями от одного края континента до другого – с этого момента и навсегда».

На первых торжествах по случаю 4 июля, которые проходили в Филадельфии в 1777 году, были даны 13 пушечных залпов – по одному в честь каждой колонии. Вечером того же дня в городском парке были запущены 13 фейерверков.

День независимости – это национальный праздник, для которого характерно проявление патриотизма.

Как и многие другие летние мероприятия, торжества по случаю 4 июля часто проводятся на открытом воздухе. Многие политики считают своим долгом появиться на публичном мероприятии, чтобы воздать славу наследию и законам страны, ее истории, обществу и народу.

В День независимости американские семьи часто устраивают пикники или барбекю, многие используют дополнительный выходной, а в некоторые годы – длинный уикэнд, чтобы собраться с родственниками или друзьями.

Праздничные декорации обычно красного, белого и голубого цветов – цветов американского флага. Парады обычно проводятся по утрам, после чего семьи собираются вместе. А вечером, после наступления темноты, в парках, на городских площадях и в других местах запускаются фейерверки.

По данным Американской пиротехнической ассоциации, в 2017 году американцы потратили на фейерверки более миллиарда долларов. За последние 20 лет эта сумма почти утроилась.

В День независимости американцы поедают около 150 миллионов хот-догов. Если вытянуть их в одну линию, то можно пять раз преодолеть расстояние от Вашингтона до Лос-Анджелеса.

Знаменитый чемпионат по поеданию хот-догов, проводится каждый год 4 июля уже более 100 лет. Нынешним рекордсменом является Джои Честнат, который поглотил 72 хот-дога за 10 минут.