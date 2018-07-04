Арестован председатель партии БНФ Григорий Костусев 4.07.2018, 7:54

Григорий Костусев

Политик должен был участвовать в заседании международной комиссии Сейма в Варшаве.

Лидер партии БНФ Григорий Костусев находится в ИВС Минского района, сообщил в «Фейсбуке» его заместитель Алексей Янукевич.

Костусева задержали по дороге в аэропорт, он должен был участвовать сегодня в заседании международной комиссии Сейма в Варшаве. Сегодня состоится суд над политиком. Время пока неизвестно. Алексей Янукевич считает, что судить политика будут за участие в защите Куропат.

Напомним, что вчера в Минске возле своего дома был арестован один из дилеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, который сегодня тоже должен был участвовать в заседании международной комиссии польского Сейма.