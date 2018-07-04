Китай предложил ЕC создать торговый альянс 4.07.2018, 7:59

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Ожидалось, что документ будет одобрен на двустороннем саммите в Пекине 16–17 июля.

Китай пытается убедить Европейский союз в необходимости создать альянс против торговой политики США. Об этом 3 июля агентство Reuters сообщило со ссылкой на европейские официальные лица.

По их данным, высокопоставленная китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ и министром иностранный дел Ван И на встречах с европейскими дипломатами в Брюсселе, Берлине и Пекине призвала выпустить совместное заявление с резкой критикой новых американских пошлин.

В обмен Китай пообещал Евросоюзу открыть свой рынок для европейских инвестиций.

Китай надеялся, что документ будет одобрен на двустороннем саммите в Пекине 16–17 июля, но ЕС не поддержал инициативу.

Брюссель согласился лишь на умеренное коммюнике, в котором стороны подтвердят свою приверженность принципам многосторонней торговле и пообещают создать рабочую группу по модернизации Всемирной торговой организации, говорится в публикации.

При этом китайские государственные СМИ продолжают сообщать, что Пекин и Брюссель "готовы противостоять торговому протекционизму рука об руку".

8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Китай и Евросоюз утвердили ответные тарифы на товары из США.

Ряд стран пытаются оспорить американские пошлины во Всемирной организации торговли. Всемирный банк допускает, что торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.