Еще два человека отравились неизвестным веществом возле Солсбери 3 4.07.2018, 8:09

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Фото: Getty Images

Инцидент произошел в 11 километрах от места отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Полиция британского графства Уилтшир объявила о серьезном инциденте, после того как два человека были обнаружены без сознания в городе Эймсбери, сообщает ВВС.

Сейчас состояние обоих оценивается как критическое. В заявлении местной полиции говорится, что они подверглись воздействию вещества, тип которого установить пока не удается.

Оба пострадавших — мужчина и женщина в возрасте за 40 — были обнаружены без сознания в жилом доме в субботу вечером. На данный момент они находятся в отделении интенсивной терапии в районной больнице в Солсбери.

«Полиция Уилтшира и партнерские организации информируют о крупном инциденте на основании подозрений в том, что двое человек могли быть подвержены воздействию неустановленного вещества», — говорится в заявлении полиции.

Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где в начале марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Изначально врачи предполагали, что оба пострадавших приняли дозу загрязненного героина или кокаина. Однако проведенные анализы не позволили установить тип вещества, которым были отравлены эти люди. В настоящий момент проводятся дополнительные исследования.

Полиция заявляет, что пока она не может делать каких-либо выводов в связи с этим инцидентом и проводит расследование по факту случившегося. Также, как сообщается, осуществляется координация действий с другими правительственными службами.

В заявлении полиции подчеркивается, что на данный момент не ясно, носило ли отравление криминальный характер.

Места, которые, как полагают, регулярно посещали пострадавшие, на данный момент оцеплены из соображений безопасности.

Полиция также предупреждает, что на улицах Солсбери и Эймсбери в ближайшее время может находиться больше чем обычно полицейских.

Управление здравоохранения Англии заявляет, что на данный момент нет оснований полагать, что здоровью местных жителей что-либо угрожает. В то же время там добавили, что держат ситуацию на контроле.

Отравление в Солсбери

Ровно четыре месяца назад, 4 марта, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 12 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок».