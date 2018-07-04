Белорусский бизнесмен Ковригин получил участок для клиники в Карелии 1 4.07.2018, 8:18

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Олег Ковригин

Бизнесмен эмигрировал из Беларуси в 2012 году из-за преследований.

Основатель сеть глазных клиник «Новое зрение» Олег Ковригин получил в Петрозаводске земельный участок для строительства круглосуточного стационара. Об этом сообщает пресс-служба главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ковригин стал реализовывать проект «Офтальмологический центр Карелии» несколько лет назад. В 2016 году структуры бизнесмена приобрели на торгах двухэтажное здание на набережной Варкауса в Петрозаводске, где ранее располагался филиал федерального госучреждения «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Федорова. Сейчас там завершается реконструкция. В клинике работает 74 человека (из них 17 — врачи).

В рамках третьего этапа на базе создаваемого офтальмологического центра планируется открытие круглосуточного стационара для оказания офтальмохирургической помощи взрослым и детям. На днях глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении земельного участка под строительство данного объекта. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 600 млн российских рублей.

С 2012 года Олег Ковригин проживает в Вильнюсе, куда переехал из Минска из-за преследования белорусских силовиков. Тем временем сеть клиник «Новое зрение» в Беларуси развивается. Сейчас идет реконструкция центра в Минске и планируется создание клиники в Гомеле. Это единственный областной центр в Беларуси, который еще не охвачен Ковригиным.