Шулер хочет оставить нас без больничных и пенсий 36 4.07.2018, 8:34

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Карикатура: cartoonbank.ru

Что дальше? Конфискации имущества в фонд «социального государства»?

Ради снижения расходов Фонда социального защиты населения (ФСЗН) правительство Беларуси готово изменить подход к оплате больничных.

В частности, предлагается не оплачивать больничные работникам первые три календарных дня. При этом министр труда и социальной защиты Ирина Костевич «выразила озабоченность» тем, что расходы на выплату денег по больничным в стране заметно выросли.

Опасения министра «подогревает» постоянно растущий дефицит средств в ФСЗН: в прошлом году в фонде образовалась «дыра» размером в 1,5 миллиарда рублей.

Белорусы же оказались между двух огней: с одной стороны, от правительства поступают предложения по экономии на больничных и повышению пенсионного возраста для женщин, с другой стороны – все больше растет количество предприятий, которые перестают платить взносы в ФСЗН. На начало июня таких предприятий, работники которых могут остаться без пенсий, в стране уже почти 1200.

Как могут дальше развиваться события и что будет с социальными выплатами в стране? Ситуацию для Charter97.org комментируют экс-министр труда Беларуси Александр Соснов и доктор экономических наук Борис Желиба:

Власти выпустили джинна из бутылки и теперь передергивают факты

Власти банально манипулируют цифрами, убежден Александр Соснов:

- Это увеличение выплат по больничным вполне может быть придумано Ириной Костевич: проверить ведь эти цифры население не может. Поэтому на них можно ссылаться легко и непринужденно.

С другой стороны, такое увеличение выплат в принципе возможно, поскольку власти заставляют работать людей в возрасте, который раньше считался пенсионным. Ничего удивительного, что такие работники чаще выходят на больничный. Власти сами выпустили «джинна из бутылки» и теперь передергивают факты. Это, безусловно, очень «социальный» подход: повышать пенсионный возраст, не платить за первые три дня на больничном… Что дальше? Конфискации имущества в фонд «социального государства»?

Министр труда Ирина Костевич дает сигнал врачам, полагает Борис Желиба:

- Рассуждения такого рода могут быть восприняты медиками следующим образом: при легких недомоганиях вообще не выписывать больничных и пусть люди идут на работу. Вполне возможно, что больничные теперь будут выдавать только в самых тяжелых ситуациях. Экономика Беларуси находится в настолько плачевном состоянии, что приходится выбирать, чем пожертвовать. Вполне возможно, что Минтруда будет жертвовать здоровьем населения.

Лечат гангрену аспирином

Подобные решения правительства – это все равно паллиативы, считает Александр Соснов:

- Окончательно и радикально повлиять на ситуацию подобные планы властей все равно не могут. Ну отсрочат чуть-чуть коллапс в пенсионном фонде… Это все равно, что лечить гангрену аспирином.

Решать проблему ФСЗН надо было 25 лет назад. Во-первых, надо было переходить к страховой медицине. Выплату пособия по безработице тоже планировалось сделать за счет страховок. Но пришел к власти Лукашенко – и все реформы свернул. Все выплаты были возвращены в бюджет и «растворились» там. Даже Фонд содействия занятости Лукашенко «загнал» в бюджет и благополучно его там «растворил»: о нем уже давно никто ничего не знает.

Глубинная причина дефицита ФСЗН в том, что экономика не работает, поэтому и наполнения пенсионного фонда просто нет. Вот и приходится искать, кому перекрыть кислород и на ком сэкономить. Ничего не скажешь – очень социально!

Бюджет ФСЗН испытывает постоянный дефицит, констатирует Борис Желиба:

- Фонд социальной защиты населения уже много лет находится на поддержке из государственного бюджета. Пациент, так сказать, переведен на аппарат искусственного обеспечения жизнедеятельности. Фонд давно не сводит концы с концами. И причина тут одна – слишком централизованная, нереформированная экономика. Значит, ситуацию исправит только радикальная экономическая реформа. На которую эта власть на соглашается уже четверть века.

Жулье и шулера

Государство должно отвечать за работников 1200 предприятий, которые якобы задолжали в бюджет, уверен Александр Соснов:

- Белорусские власти поступают как отъявленные шулера. Большинство должников в ФСЗН – государственные предприятия. Власти утверждают: раз эти предприятия не платят в ФСЗН, пенсии работникам не положены. Чушь собачья! Кто хозяин предприятия? Государство. Не платило предприятие – государство должно отвечать как собственник. Все, что мы слышим о «вине предприятий» - это говорят шулера и жулье. И есть главный шулер, который может оставить нас без больничных и пенсий.

В следующей серии – сокращение зарплат и социальные протесты

Волнения в России из-за повышения пенсионного возраста могут перекинуться и на Беларусь, допускает Александр Соснов:

- Здесь возможна «цепная реакция». Главное, чтобы не сработал принцип «а можа так и трэба?», как в старом анекдоте про гвоздь. Впрочем, как показали Марши рассерженных белорусов, сюжеты из анекдотов забываются, если людей задевают за живое.

Следующим шагом правительства из-за проблем в ФСЗН может стать всеобщее сокращение зарплат, полагает Борис Желиба:

- Те 34% отчислений в ФСЗН, которые платит наниматель – это очень высокая планка. Например, в России и Казахстане эти проценты уже значительно ниже. А в развитых стран груз выплат в пенсионный фонд делится между работником и нанимателем в определенной пропорции, которая может доходить до 50/50. Естественно, такое возможно в странах, где и так солидная медианная зарплата. Представьте, что будет, если при наших зарплатах у людей начнут отнимать не 1% в пользу ФСЗН, а больше? Это вызовет массовое недовольство населения и даже, возможно, социальные протесты.

Но знаете, я думаю, что придет такое время, когда правительство посмотрит и в эту сторону и предложит отнимать из зарплаты не 1% взносов, а больше. Потому что финансовое состояние предприятий, мягко говоря, оставляет желать лучшего, и брать с них скоро будет нечего. Как показывает практика, в нашей стране тогда делают вывод: надо брать с населения.