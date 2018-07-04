За Хорватию будет болеть весь футбольный мир 20 Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

4.07.2018, 8:36

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АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ

Сборная РФ показала не футбол, а силовую спецоперацию по обеспечению режима сохранности своих ворот.

Там, где я сейчас загораю и работаю, чемпионат из России показывают в 10 утра, так что я себя не особо утруждаю. Зато вечерком, в лучах знойного заката, с удовольствием читаю статьи и блоги из родной страны. И охреневаю. Это все про пресловутый ногомяч, русские пенальти и куда податься нормальному человеку. Особенно меня удручила заметка «Принуждение к радости» симпатичного профессора Сергея Медведева. Он там пишет, что все его друзья по социальным сетям вдрызг разосрались из-за праздника русского духа, восставшего из футбольных трусов, хуже, чем из-за «Крымнаша». Вау… Ну, я понимаю и помню — орали друг на друга и даже дрались из-за Сталина, из-за интервенции в Чехословакию, из-за распада СССР, из-за расстрела Белого Дома, из-за войны с Украиной… Но из-за гребанной ПЯТКИ АКИНФЕЕВА???? Полагаю, что озаренные победой болельщики и их интеллектуальные «пониматели» тяжело контужены. Прямо в мозг.

Давайте пару очевидных и даже патриотам понятных фактов. Первое: сборная России — худшая, самая скучная и унылая, тяжелая и корявая из всех команд, вышедших в плей-офф. Возражения есть? Второе: в матче против Испании эта сборная не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника (кроме пенальти, назначенного по ошибке). Использовалась очень редкая — в силу своей явной неприличности — тактика, которую специалисты называют «автобус». Это когда все игроки расстилаются в собственной штрафной площадке («ложатся костьми», как выразились все блогеры) и даже не помышляют о том, чтобы пойти вперед и, скажем, забить гол. Вопрос: это игра? Это спорт? Это зрелище? Нет, это силовая спецоперация по обеспечению режима сохранности своих ворот. Ментовская страна, гибридный спорт, зомби-оборона. Жуть. Еще один вопрос: вы любите футбол? Тогда как вы можете праздновать «победу» анти-футбола?! На это можно ответить: а мне плевать на несправедливые результаты и шулерские приемы, потому что футбол я люблю, но Россию люблю больше!! На том и разойдемся, потому что крыть тут нечем. Кроме, впрочем, самого футбола.

Сборная Хорватии расчихвостит сборную России. Потому что это великолепная команда — гораздо более живая, мотивированная и сыгранная, чем вареная Испания. (Кстати, уже после второго круга группового турнира я сказал, что в финале встретятся Хорватия и Бельгия). И я надеюсь, что счет будет примерно отражать соотношение сил сборных — 4:1, например. Могу, кстати, всех заверить: помимо населения Хорватии, за балканскую команду будет болеть весь без исключения футбольный мир. Поскольку даже страшно себе представить, что будет с милой игрой в ногомяч, если бригада автобусных контролеров из гаража смертников возьмет Кубок.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»