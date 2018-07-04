Лукашенко в поисках покровителя 13 4.07.2018, 8:45

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Что показал парад 3 июля в Минске.

Годовщина освобождения от нацистских захватчиков и главный официальный праздник увенчался парадом в центре Минска. Вместе с белорусскими военными в нем приняли участие не только россияне, но и - впервые - китайцы. Что бы это могло значить, ведь, в отличие от псковских десантников, ни пехота, ни тем более военно-морские силы КНР в 1944 году Беларусь не освобождали?

Лукашенко в поисках покровителя

На параде в Минске белорусский правитель подчеркнул военное партнерство как с Россией, так и с Китаем. "Дальний хозяин безопаснее слишком близкого союзника" - это самое простое объяснение продолжающимся заигрываниям Александра Лукашенко с КНР. Москва же для Минска - чересчур близко, пишет в колонке для "Немецкой волны" кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.

В то же время, надежды на Запад почти нет. Там многие считают белорусскую армию рядовым подразделением российской.

Россияне, надо заметить, маршируют по белорусской столице не впервые. Кстати, в этот раз они не только прошли, но и пролетели. Помимо 175 десантников, поучаствовали россияне и в авиационной части парада. Китайцев же белорусы пригласили в первый раз, хотя сотрудничают с КНР не первый год и даже вооружения некоторые совместно разрабатывали.

Лукашенко, возможно, хотелось бы, чтобы Китай был гарантом независимости белорусского государства. Формально, как и Россия, - от Запада. В реальности же - от самой России. Схема эта, кстати, похожа на ту, по которой Монголия отстаивает свой суверенитет от того же Китая. Для монголов распад СССР, который гарантировал их безопасность от КНР, и правда, был величайшей геополитической катастрофой. Конечно, сотрудничество с Россией после этого не прекратилось, но настоящим гарантом своей безопасности в Монголии постепенно стали считать США. Они слишком далеко, чтобы сами покуситься на монгольский суверенитет, зато их незримое присутствие должно, по задумке официального Улан-Батора, помешать внезапной китайской аннексии, о возможности которой в Монголии не говорят, но постоянно думают.

Беларусь - не Монголия

Однако Александр Лукашенко, если он и правда выбрал для страны такой "монгольский путь", рискует совершить серьезную ошибку. КНР - это отнюдь не США. Китайцы, конечно, сейчас стараются закрепиться везде в мире, где есть такая возможность, и открывают первые зарубежные военные базы. Но таких амбиций, как у американцев, у них пока явно нет.

Кроме того, у современного Китая совершенно иные - можно сказать, феодальные - преставления о суверенитете и верности. Под чьим покровительством находится страна, тот ею и "вертит". Та же Беларусь может быть неплохим рычагом давления в дискуссиях с Россией, она может стать в будущем инструментом для проникновения в ЕС или же средством для торможения НАТО. Но в случае прямого конфликта Минска и Москвы нет сомнений, что Китай самоустранится. Россия является куда более ценным и весомым союзником. Это было видно, кстати, по поведению китайцев в отношении Украины: до и после аннексии Крыма.

Когда Лукашенко говорит, что "суверенитет - это очень рентабельно", он не лукавит. Зато утверждая, что белорусы "за свою независимость уже переплатили", он, как минимум заблуждается. Ведь очевидно, что имеется в виду не только героическое прошлое и победа во Второй мировой войне, которая особенно дорого далась Беларуси, но и настоящее страны.

Рассчитывать на Пекин - не приходится, потому что белорусский суверенитет не так уж для китайцев и ценен.

Так что, единственное, что сейчас делает Лукашенко - это оттягивает момент выставления окончательных счетов. Хотя эту его самую важную роль тормоза исторических процессов вряд ли кто-то в будущем оценит позитивно.