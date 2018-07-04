«Медики до сих пор смотрят, пришел ты к ним просто так или с подарком» 14 4.07.2018, 8:55

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ФОТО: PRAESTES.RU

Шесть претензий жителей Барановичей к врачам и медицине.

Нуждается ли Беларусь в реформе здравоохранения? Что думают о состоянии медицины те, кто обращался за помощью в госполиклиники и больницы? Причем не в столице, а в регионе. На эти вопросы пробует отвечать издание «Завтра твоей страны».

В Барановичах проживает около 180 тысяч человек — это восьмой по величине город страны. Люди разные, но вот маленький штрих: почти все опрошенные попросили не указывать их фамилии. Объяснение типовое: «Вы уйдете, а нам тут жить и обращаться в те самые поликлиники и больницы». Претензий к медикам, увы, хватает.

1. Уровень некоторых врачей вызывает вопросы

Молодая мать Светлана рассказала о крайне неприятной истории.

На коже ее дочки в возрасте 8 месяцев появилась загадочная сыпь. В инфекционном отделении поставили диагноз: ветрянка. Прошло время, и точно так диагностировали соседского мальчика.

Светлана дочке играть с ним не запрещала: ветрянкой болеют раз в жизни, значит, опасаться нечего. Каково же было удивление, когда спустя несколько дней у ребенка вновь появилась сыпь.

— Я почитала в интернете и по признакам определила: это ветрянка! Но когда обратились к терапевту, он с этим не согласился и выписал лекарство от аллергии. Пришлось требовать, чтобы нам выдали справку в детский сад, что дочь ветрянкой не болеет. Дочка походила туда два дня, но сыпь только усилилась, — рассказала нам Светлана.

— На третий день я вновь пошла к терапевту, со мной долго не соглашались, пришлось требовать заведующую. Только после этого признали, что дочка болеет ветрянкой и выписали больничный. К тому моменту в группе, в которую ходила дочка, естественно, началась эпидемия. До сих пор не знаю, чем переболела малышка в первый раз. Но больше поражает другое: сколько врачей за это время поставили неправильный диагноз!

Пенсионерка Галина Король и вовсе отказалась от общения с участковым врачом после одной истории.

— У мужа очень болели ноги, я связалась с хорошим невропатологом из соседнего района. Она определила болезнь и сказала, какие лекарства нужно принимать. Но участковый врач это средство выписывать отказалась — сказала, что не знает его. И дала нам абы что. Уже два года, как я отказалась с ней общаться. Имеем дело только с заведующей, — рассказала пенсионерка.

2. Нехватка специалистов и очереди

Жители Барановичей рассказывают, что зимой рано утром (летом многие пенсионеры уезжают на дачи) на улице у центральной поликлиники можно обнаружить большую очередь.

Дело в том, что попасть на прием к части специалистов очень трудно. Из-за нехватки врачей зачастую приходится ожидать приема около месяца.

И если в Минске больной может попасть к специалисту в поликлинике по «живой очереди», без талона, то в Барановичах практика другая.

В зимний период те, кто не хочет ждать несколько недель, могут занимать очередь у поликлиники за талоном уже около 6 утра. Поликлиника начинает работать в 7, но те, кто придет спустя полчаса после открытия, уже рискуют талон не получить.

Трудно пробиться на прием к окулисту, невропатологу. Год назад в городе уволился аллерголог и, по крайней мере, до недавнего времени такого специалиста в центральной поликлинике не было. Если подозревали что-то серьезное, отправляли к специалисту в детскую больницу. Некоторые ездили в Брест или Минск.

Аналогичная ситуация в стоматологической поликлинике: люди практически круглый год занимают очередь задолго до ее открытия. Обязательно в день прихода примут только тех, кто будет причитать от боли или иметь ее внешние признаки, рассказали местные жители.

— Нехватка специалистов в Барановичах страшная. Отсюда и отношение к тебе. Если твой участковый терапевт отсутствует, для другого это дополнительная нагрузка, и он не будет на тебя обращать внимания. Чтобы сделать прививку, мне нужно было получить заключение врача. Меня даже не пригласили в кабинет: 20 минут просидела в коридоре, а потом вынесли справку, что я полностью здорова, — рассказала Ирина.

3. Бесплатная медицина превращается в платную

Об этом заявили большинство опрошенных.

— Не хочешь утром стоять в очереди за бесплатным талоном — бери платный. К невропатологу — 5 рублей, к окулисту — 15 и так далее. Иногда «дармовую» услугу даже и не предлагают. Вот я стою на учете со щитовидной железой. Эндокринолог мне прямо сказал: проходите платное УЗИ. А это 15—20 рублей, — продолжает рассказ Ирина.

Иногда качество бесплатных услуг таково, что вынуждает нуждающихся выбирать платные.

— Моей маме нужно менять в глазу хрусталик. В Беларуси для пенсионеров есть возможность сделать это бесплатно — при помощи хирургического вмешательства. Но мама категорически от этого отказалась, — делится наблюдениями Александр.

— В ее многоэтажке хватает людей, которые жалуются на операции: то плохо видят, то еще что. При лазерной операции в Минске травматичность меньшая, но тогда нужно платить. Российский хрусталик стоит около 400 рублей, американский — 800. Мама сказала, что точно поедет на операцию в Минск.

Заметно отличается качество услуг в стоматологии, что также вынуждает многих раскошеливаться.

— В филиале стоматологической поликлиники работают два кабинета: бесплатный и платный. В первом только примитивные технологии: бывает, у пациентов пломбы вылетают через две недели или месяц. Во втором уже есть современные материалы и техника, могут поставить световую пломбу. Но позволить себе заплатить за нее 80 рублей при зарплатах и пенсиях в 300 рублей сегодня может не каждый, — поделился информацией местный житель Сергей.

4. В больнице не хватает мест

Да и вообще попасть туда непросто, рассказал Николай. Два года назад его отец пережил инсульт, после которого самочувствие заметно ухудшилось: жаловался на боль в сердце и высокое давление, вот и захотел пройти курс лечения в больнице.

— Скажу честно: пришлось подключать знакомых. Потом выяснилось, что в кардиологии в палатах не хватает мест. Первые сутки папа лежал в коридоре, — рассказал сын больного.

Другие жители Барановичей подтвердили, что больничные койки в коридорах — обычное для городской больницы явление. По крайней мере, до недавнего времени.

5. Лекарства становятся труднодоступными по цене

— Получишь пенсию и думаешь: то ли на лекарства отдать, то ли на продукты. Потом делишь примерно поровну. Вот покупала капли себе и мужу — отдала 160 рублей, — сокрушается Галина Король.

По ее оценке, даже лекарства белорусского производства за последние годы существенно подорожали.

Пенсионерка привела в пример «Тенорик», который помогает бороться с высоким давлением: два с половиной года назад упаковка стоила приблизительно рубль, а сегодня — уже около четырех.

Кстати, сын пенсионерки заказывает себе лекарство знакомому из Москвы — в Беларуси оно стоит почти в два раза дороже.

6. Безучастное отношение врачей

82-летняя Галина Король отметила:

— Общаешься с врачом и слышишь: а что вы хотите, вам уже за 80. Мне кажется, медики до сих пор смотрят, пришел ты к ним просто так или с подарком. Эта привычка живуча...

Причину безучастного отношения врачей жители Барановичей, с которыми нам удалось поговорить, видят в серьезной нагрузке на специалистов, невысокой оплате их труда, а также бюрократии.

Ирина рассказала:

— Во время приема врачи не осматривают тебя, а занимаются писаниной. Лучше бы за время этой писанины лишнего человека приняли.

Но никто из опрошенных не верит, что ситуация в сфере здравоохранения в ближайшие годы изменится к лучшему. Приводим популярные ответы:

«Решить проблему нехватки персонала обещают уже давно, но ничего не меняется. Почему должно измениться теперь?»

«Начальники не ходят в простые поликлиники и больницы, им все равно».

«У государства нет денег, чтобы хорошо платить врачам и покупать новое оборудование».