Анна Шапутько: Сотрудник МВД присоединился к защитникам Куропат 5 4.07.2018, 9:10

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Фото: svaboda.org

Правозащитница рассказала необычную историю.

Сотрудник МВД с Окрестина присоединился к протесту против ресторана в Куропатах.

Историю 44-летнего надзирателя изолятора временного содержания описала в Facebook активистка Анна Шапутько, сообщает «Белсат».

На днях мужчина приехал поддержать защитников Куропат.

Анна Шапутько рассказывает, что его зовут Михаил Громыко и он знает Леонида Кулакова, Дмитрия Дашкевича, Павла Северинца. Громыко работал на сменах в то время, когда там находились задержанные активисты, и даже помогал с сигаретами.

По словам женщины, «Северинец и стал той каплей, которая не дала совести работника с Окрестина выполнять работу надзирателя».

«Он был с нами. Помогал противостоять провокаторам, стал рядом с нами в защите мемориала Куропаты от вандалов – рестораторов и имперского сброда, который вчера лез в Куропаты».

Шапутько вспомнила еще одну женщину, 82-летнюю бывшего следователя, которая передала пожертвования на задержанных, и бывшего подполковника милиции. Мужчина даже вел стрим из Куропат в своем Facebook.

Только в течение предыдущих двух дней задержали сразу пятерых пикетчиков. Пикетирование возле ресторана продолжается уже больше месяца. Активисты получили десятки административных протоколов, их сажают «на сутки». На Леонида Кулакова неделю назад наехал автомобиль посетителей.