В Таиланде обнаружили живыми всех пропавших в пещере подростков 4.07.2018, 9:49

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Фото: bbc.com

Их искали девять дней.

В Таиланде обнаружены живыми все 12 подростков, проведшие 9 дней в пещерах вместе с тренером местной детской футбольной команды, сообщает ВВС.

Губернатор провинции, где пропали дети, сообщил об удачном завершении поисковой операции. Поиски осложнялись затяжными дождями, которые затопили пещеры. В связи с этим к операции были привлечены аквалангисты.

Первыми детей нашли британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи.

Волантен рассказал детям и тренеру, что они пробыли под землей десять дней, и что их скоро спасут.

Сейчас спасателям предстоит сложная операция по вызволению детей из пещеры, говорит координатор Национальной комиссии США по спасению потерявшихся в пещерах Анмар Мирза. Спасатели уже доставили подросткам еду и планируют операцию по их освобождению из пещеры.

Спасатели рассчитывали, что группе удалось спастись от наводнения забравшись на одну из площадок в пещерах, куда не дошла вода.

Сейчас из пещер откачивают воду. В ближайшее время к подросткам и тренеру отправятся водолазы и врачи, чтобы выяснить, готовы ли они попытаться выбраться из пещеры.

Местные власти пообещали заботиться о подростках до тех пор, пока они не вернутся в школу.

Где пропали подростки

У входа в пещеру комплекса Тхам Луанг Нанг Нон сейчас празднуют обнаружение подростков. Их родственники радуются новостям в лагере, разбитом рядом с пещерой.

За операцией по спасению следила вся страна затаив дыхание. Казалось, что надежды найти пропавших живыми уже нет. Детей пока не достали из пещеры, но в стране уже радуются спасению.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.

Более тысячи человек, включая армию, полицию, волонтеров и специалистов из разных стран, участвовали в спасательной операции.