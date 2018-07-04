Марина Адамович: Николай Статкевич отбывает 10 суток за 25 марта 9 4.07.2018, 10:16

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Марина Адамович

Один из лидеров БНК находится на Окрестина.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, которого задержали 3 июля, находится в тюрьме на Окрестина, где отбывает ранее приговоренный срок в 10 суток. Об этом «Радыё Свабода» сообщила Марина Адамович, жена политика.

«Мне подтвердили, что он там. Сейчас поеду на Окрестина, может, что-то больше узнаю. Предположительно, он отбывает 10 суток за 25 марта. Тогда его взяли утром у дома, а вечером отпустили, но, оказывается, он не отбыл срок. Мы обжаловали то задержание в прокуратуре, но даже ответа не получили. Теперь у них такая тактика: оттягивать наказание и сажать, когда им нужно», - сказала Марина Адамович.

Также, по данным правозащитного центра «Весна», 4 июля состоится суд на координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максимом Винярским, которого задержали 3 июля на улице Толбухина.

Остальных активистов и наблюдателей, которых задержали в тот же день на улице Толбухина, по информации «Весны», вечером 3 июля освободили без составления протоколов.