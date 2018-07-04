В центре Минска остановились троллейбусы 1 4.07.2018, 10:09

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Фото: onliner.by

На Немиге образовалась масштабная пробка.

Минчане сообщают о заторе на улице Немиге в Минске. Движение троллейбусов со стороны улицы Богдановича на время оказалось заблокировано. Всему виной, по предварительной информации, ДТП на перекрестке Немиги и Романовской Слободы, пишет onliner.by.

— На Немиге стоят троллейбусы. Все из-за аварии на перекрестке: столкнулись BMW X5 и Mercedes E-Class, — рассказал очевидец. — Причем видимых повреждений у автомобилей нет, а троллейбусы стоят практически от проспекта Победителей до Романовской Слободы.

Фото: onliner.by

По информации «Минсктранса», с 9:26 на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода в направлении улицы Мясникова произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №12, 29, 37, 40, 46, 53. Причина — дорожно-транспортное происшествие с участием стороннего транспорта. В 9:40 движение троллейбусов было восстановлено.