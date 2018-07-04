Фотофакт: На парад в регионах вышли человек-кирпич и человек-фосфат

Фотофакт: На парад в регионах вышли человек-кирпич и человек-фосфат16
- 4.07.2018, 10:35
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Чиновники показали свое представление «о прекрасном».
Костюмированный стиль парада на 3 июля перекочевал из столицы в регионы. Чиновники из отделов культуры и профкомов предприятий оформили их в соответствии со своими культурными представлениями «о прекрасном», пишет nn.by.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, вчера в лукашенковском параде в Минске участвовала российская дивизия, которая оккупировала Крым.