Фотофакт: На парад в регионах вышли человек-кирпич и человек-фосфат 16 4.07.2018, 10:35

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Фото: gomel.today

Чиновники показали свое представление «о прекрасном».

Костюмированный стиль парада на 3 июля перекочевал из столицы в регионы. Чиновники из отделов культуры и профкомов предприятий оформили их в соответствии со своими культурными представлениями «о прекрасном», пишет nn.by.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, вчера в лукашенковском параде в Минске участвовала российская дивизия, которая оккупировала Крым.