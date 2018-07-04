Вести бизнес в Беларуси - как сидеть на пороховой бочке 1 Cергей Сацук

4.07.2018, 10:39

Так было 20, 10 лет назад и точно также бизнесмены чувствуют себя и сегодня.

Почему так происходит и как создать благоприятный климат в стране? Ответ очевиден, но не все его могут принять.

Все эти декреты и указы Лукашенко о либерализации условий ведения бизнеса очень важны для Беларуси. Они как красивая обертка товара - привлекают в страну все новых и новых инвесторов. Но помимо яркой обертки нужно еще и подходящее содержимое иначе разочарование инвесторов может дорого стоить стране. И вот тут у Беларуси как раз наблюдаются серьезные проблемы.

Речь идет не только о реальном исполнении принципов свободной конкуренции, которые постоянно декларируются белорусскими властями, но также о действующей в Беларуси правоприменительной практике, не дающей бизнесу никаких гарантий относительно его будущего.

Ярких уголовных и не только прецедентов, характеризующих инвестиционный климат в Беларуси, за последние годы собралось столько, что они портят все впечатление от красочной упаковки.

Вот, например, как бизнес реагирует на дело Кныровича. Свое мнение по нему "Ежедневнику" высказал самый обычный сторонний наблюдатель, который до этого о существовании Кныровича даже не подозревал. А делом заинтересовался лишь потому, что у него бизнес выстроен точно по такой же схеме, которая до последнего времени не вызывала никаких нареканий.

"До того, как прочитал о подробностях дела Кныровича, считал себя патриотом. Всегда принципиально платил все налоги", - представился бизнесмен и тут же признался, что после ознакомления с делом Кныровича пребывает в страхе, что завтра придут за ним. Поэтому сейчас бизнесмен очень серьезно подумывает над тем, чтобы продать бизнес и уехать за границу.

Например, сейчас Кныровича судят за то, что согласился платить взятки за возврат невозвращаемой иным образом дебиторки.

"Ситуация когда тебя упрашивают что-то поставить для спасения какого-нибудь госпредприятия, потом не платят в силу увольнения просивших или других причин, и откат становится единственной возможностью вернуть дебиторку - это стандартная ситуация у нас в стране. Судебные механизмы у нас не работают. Бизнес - бесправен", - констатирует бизнесмен.

Также Кныровича обвиняют в том, что он поставлял в Россию продукцию, через свою российскую фирму, чем уменьшил налогооблагаемую базу в Беларуси.

"Ситуация, в которую попал Кнырович - это ситуация каждого первого ориентированного на экспорт в Россию бизнеса в нашей стране. Каждого! То есть - для того, чтобы организовать экспорт в Россию, открытие в России фирмы, которая будет выполнять всю процедуру внешнеэкономической деятельности (оплачивать входной НДС и дальше продавать на внутреннем российском рынке), обязательно. А вот склады иметь не только не обязательно, а даже наоборот - лишние расходы.

Конкретно в моем бизнесе структура клиентов выглядит следующим образом. Примерно 70% - это конечные потребители, которые не хотят заниматься напряженной и непонятной для них внешнеэкономической деятельностью, и, следовательно, закупают только внутри России путем объявления тендерных торгов или без них.

Они, в основном, надежны, берут с отсрочками, по хорошим ценам и платят в срок или почти в срок. Это основной массив клиентов. И основная задача наших продажников - приобретение именно таких клиентов.

Примерно 20% - местные посредники. Берут по дешевым ценам по предоплате. Готовы закупать и у белорусской фирмы. Но здесь уже у нас возникает недоверие к ним по поводу возможной неоплаты НДС в России и последующего неполучения «нулевой ставки» нами. Прецеденты были. Поэтому лучший вариант, если уже необходимо им продать, - все равно продавать им через свою российскую структуру.

Примерно 10% - проверенные старые клиенты, которых мы сами же научили заниматься внешнеэкономической деятельностью, к которым полное доверие и которым можно отгружать не глядя. Они и НДС оплатят и не просрочат. Можно отгружать от белорусской фирмы.

Иными словами, без российской фирмы 90% клиентов будет утеряно. Хочешь продавать продукцию в Россию - открывай фирму там, чтобы соответствовать требованиям рынка. Причем фирма будет только оформлять документы. А вот физическая отгрузка будет идти напрямую. От склада в Беларуси на склад клиента. Чтобы не увеличивать себестоимость и тем самым не ухудшать свою конкурентоспособность.

А вот прибыль оставлять на российской стороне не выгодно. Если даже не учитывать традиционный налоговый патриотизм белорусского бизнеса, в Беларуси налоговый пресс меньше, чем в России. Поэтому я не верю, что Кнырович там оставлял больше, чем необходимо для обслуживания данного инструмента. Это - попросту невыгодно.

Поэтому ситуация с работой белорусского производителя на Россию через собственную российскую фирму стандартна и выгодна всем, включая государство, рабочий коллектив и владельцев. Это - факт", - констатирует бизнесмен и дальше делает вполне определенный вывод: "Если Кнырович будет осужден - для меня это знак. Это значит - завтра придут ко мне. Объявят все незаконным. Все заберут. Посадят. Уже традиционно по-белорусски (моя хата с краю) отсидеться просто не получится. Значит - закрываться, распродаваться, людей на улицу, сам - за границу? А может - Майдан? Всегда был против, но теперь уже прижало! Не меня одного. Для страны это удар по инвестиционному климату".

Понятно, что бизнес не понимает таких действий белорусских властей. При этом, разбирая ситуацию по косточкам, никто даже не вспоминает про декреты и указы президента, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата. Они сами по себе, а правоприменительная практика - сама по себе.

К сожалению, таких примеров, в Беларуси очень много. Кто сможет откупиться, тот платит деньги, выходит на свободу и навсегда уезжает из Беларуси, даже если бизнес остается здесь. Но большинство таких бизнесменов сворачивают всю активность на территории нашей страны. И вот, КГБ опять доложило, что в ходе расследования крупнейшего коррупционного скандала в Беларуси уже возместило в бюджет более 15 млн долларов.

Около 90% этой суммы - это откупные бизнесменов, которых просто поставили в такие условия, когда нужно платить чиновнику, чтобы работать на рынке. Иначе никак. Заплати, чтобы попасть на тендер. Заплати, чтобы тебе заплатили за поставленную продукцию. А потом еще заплати, чтобы выйти на свободу.

Если дело так дальше пойдет, то скоро придется платить даже за то, чтобы просто жить в стране. Впрочем, уже требуют платить. И все потому, что ни у бизнеса, ни даже у простого человека нет никакой защиты в стране, которая в первую очередь строится на независимой судебной системе. На системе, которая по определению не может быть вовлечена ни в какие политические процессы и тем более в различные госпрораммы и властные инициативы.

А о какой судебной системе можно говорить в Беларуси, если бизнес через нее даже не может дебиторку взыскать с госпредприятия? Да, судебного решения еще добиться можно, а вот исполнить его - это уже вряд ли. Поэтому без независимых судов, выступающих во всем мире главным инструментом защиты интересов бизнеса, в том числе и от необоснованного уголовного преследования, в стране просто невозможно создать благоприятный инвестиционный климат. Тут никакие указы и декреты президента не помогут. Ведь в них об этой системе ни слова, ни даже намека.

Сергей Сацук, "Ежедневник"