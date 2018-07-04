Мэром столицы Туниса впервые стала женщина 4.07.2018, 10:48

Суад Абдеррахим

Саму Абдеррахим считают в стране олицетворением современных ценностей.

Впервые мэром города Тунис – столицы Туниса – стала женщина, 53-летняя Суад Абдеррахим, сообщает 3 июля Middle East Eye.

26 членов городского совета Туниса отдали голоса за кандидата от исламской партии "Ан-Нахда" Абдеррахим, в то время как ее противник Камель Идир получил 22 голоса.

Мэр заявила, что считает свою победу "поводом для гордости для тунисских женщин".

Политсила "Ан-Нахда" позиционирует себя в качестве мусульманских демократов, отмечает издание.

Саму Абдеррахим считают олицетворением современных ценностей.