Россию накрыла новая волна протестов из-за повышения пенсионного возраста 7 4.07.2018, 10:58

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Люди в регионах возмущены «сюрпризом от Путина».

Россия продолжает протестовать против пенсионной реформы. Планы правительства поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин заставили выйти на улицы десятки тысяч людей. 3 июля корреспонденты «Радио Свобода» наблюдали, как меняется отношение к действующей власти в Саратове и Кемерове.

Саратов: не хотим ждать лишние годы

В Саратове люди выходят на улицу против повышения пенсионного возраста буквально через день. В воскресенье, 1 июля, сторонники Навального, несмотря на жару, собрали порядка тысячи человек. К коммунистам 3 июля пришло человек 300.

У стола с подписными листами – толкучка. Желающих поставить свою подпись против повышения пенсионного возраста много. Но в основном у маленького столика теснятся женщины 50–54 лет.

– Мне как раз уходить на пенсию в 19-м году, – объясняет Татьяна, женщина в длинном бежевом сарафане. – Не за себя беспокоюсь – дети и внуки мои до пенсии не доживут! Экология плохая, продукты плохие, да если бы только продукты!

– А квартплата-то как опять поднимается! – охает пожилая женщина рядом.

– Говорят, подписи эти разом приложат и за отставку правительства, – продолжает Татьяна. – И хорошо, гнать его надо вместе со всеми вместе. Мы на выборы ходим-ходим. За Путина голосуем, и вот нам сюрприз! Обманули всех!

Над Аллеей роз гремит "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!". Но сегодня в Саратове знойный июльский день, который заставляет прятаться в тень и молодых, и пожилых. За рядом людей с плакатами и развевающимися красными флагами стоят те, кто пришел поддержать протест.

Сергей – ему 56 – работает на Саратовском агрегатном заводе. Он пришел на вторую подряд акцию, но сокрушается, что и тут, и там "маловато народу".

– Это же вопрос, который всех касается! – сердится он. – По новым правилам мне еще восемь лет работать, и я точно знаю, что если лет через 5–6 что-нибудь с нашим заводом произойдет, на другую работу я уже не устроюсь. По возрасту не возьмут. Не будет мне ни зарплаты, ни пенсии.

– Для меня это решение правительства не было сюрпризом, – говорит Ирина. Она пришла на эту акцию, не особо веря, что протест сможет помочь, но "это не повод сдаваться". По новым правилам пенсию ей ждать шесть лет. – Я всегда голосовала против этого человека. А те, кто поддерживал Путина, они, конечно, разочарованы. Но и они это делали по принципу "если не Путин, то кто?". Вы знаете, они ведь и сейчас считают, что Путина надо поддержать. Что денег в самом деле в стране нет. Почему они есть на Сирию, на Донбасс, на футбол и почему они были на Олимпиаду – никто же об этом не думает.

У микрофона ораторы клеймят "людоедскую власть", кричат "Правительство – в отставку!", небольшая толпа подхватывает лозунг. На вопрос "Вы хотите повышения пенсионного возраста?" – в ответ люди стройным хором говорят: "Нет!".

"Нет!" – вслед за оратором повторяет и Светлана Юрьевна. Она по образованию ихтиолог, но после окончания вуза сменила столько профессий и работ, что всех уже и не упомнит.

– Была предпринимателем, как все в лихие 90-е, таскала на себе баулы, – перечисляет она, загибая пальцы. – И продавцом работала, и завскладом. Даже оператором котельной.

Сейчас женщина нигде не трудоустроена. Она "самозанятая, как и многие в нашей стране". Раньше еще пыталась устраиваться на работу – но везде слышала только отказы.

– Здоровье подкачало, – пожимает она плечами. – С таким букетом заболеваний, как у меня, не могу даже медкомиссию пройти. Но я категорически против повышения пенсионного возраста! Сейчас мне до пенсии остается два года. А те, кто в этом году выходит, чем они меня лучше? Или я их здоровее? Чем хуже те, кто на пару лет моложе меня? Они так же работают, так же платят налоги, так же делают отчисления в пенсионный фонд. Почему они должны выходить на пенсию в 63 и 65, когда мы и так еле-еле выживаем?

До сегодняшнего дня Светлана Юрьевна ни разу не выходила на митинги. Этот акт гражданской активности для нее первый.

– Теперь на все буду ходить! – говорит она. – Потому что я против! Против нашего правительства, против Медведева, против этой людоедской политики. Да, на выборы я ходила и голосовала за Путина. И поддерживала Путина, потому что он говорил: "Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет!" А теперь слова с делом, выходит, разошлись. Но мы все равно пока надеемся. Он же еще своего слова не сказал. И мы надеемся.

Кемерово: шахтеры с народом

В столице Кузбасса условия были не в пользу митингующих. Мэрия согласовала для акции протеста площадь возле мототрека ДОСААФ, это фактически окраина города, куда непросто добраться на общественном транспорте. Неудачным оказалось и время – утро вторника и погода – ливень с грозами. Тем не менее на митинге собралось около полутора тысяч человек – как раз столько и было указано в заявке.

Шахтеры примерно живут 62 года, значит, до пенсии никто не будет доживать

– Мы ведь ограничили приезд. Желающих приехать сюда было очень много, – сообщил журналистам председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко.

На акцию протеста собрались жители со всех уголков области. Некоторые приезжали целыми автобусами, потратив на дорогу в одну сторону по 5–6 часов.

– Мы приехали из Междуреченска. Нас 80 человек. Мы представители шахты "Сибиргинская", – рассказал Сергей Балынин. – Шахтеры примерно живут 62 года, значит, до пенсии никто не будет доживать.

Шахтеры приехали на митинг несмотря на то, что им повышать пенсионный возраст пока не планируют, как и стаж работы.

– Но это пока. Мы в одной стране живем, один народ. Это геноцид. Другого термина я не знаю, – говорит шахтер Артем Вишневский. – Я категорически не согласен с позицией президента нашего. Он залог нашей гарантии, нашей конституции. Он ее не исполняет. С этим надо бороться как-то.

– Рано в нашей стране такие перемены делать. Правительство может изыскать денежные средства в других местах, – уверен один из участников протеста Евгений Валентьев.

Митинг был запланирован всего на час. При этом от желающих высказать свое мнение со сцены не было отбоя. Первым к микрофону вышел инициатор акции протеста.

– Правительство хочет решить проблемы пенсионного фонда, но решить за счет пенсионеров, за счет того, что женщины будут работать на восемь лет дольше, мужчины – на пять. Мужчины за это время принесут порядка 600 тысяч, женщины около миллиона. Вы сначала уберите серые схемы из экономики. И вам не надо будет ничего думать. Вы сначала поднимите уровень жизни, как обещали, а потом начинайте реформировать, – высказал Олег Маршалко.

– Они хотят под шумок чемпионата мира по футболу провести реформу. При том что многие не доживут до пенсии. Многие живут рядом с угольными карьерами и шахтами, которые имеют явно не курортную экологию. Чем они это заслужили? Они вообще о людях не думают. Одни только макроэкономические показатели на уме, – поддержала Ольга Ефремова, председатель первичной профсоюзной организации шахтеров.

Резолюцию митинга, организованного федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, направят президенту России, в российское правительство, Госдуму и администрацию Кемеровской области, а также совету народных депутатов Кемеровской области.