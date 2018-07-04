Во время салюта ОМОН перекрыл вход на «Немигу», из-за чего в метро была давка 7 4.07.2018, 11:11

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Фото: Роман Протасевич

Трагедия на Немиге ничему не научила власти.

Вчера во время салюта ОМОН перекрыл вход на станцию метро «Немига», из-за чего произошло скопление людей. Как пишет сайт the-village.me, об этом в своем твиттере сообщил журналист Роман Протасевич:

«На Немиге сотрудники ОМОНа перекрыли вход в метро. Скапливается огромное количество людей», — написал он.

На Нем ге сотрудники ОМОНа перекрыли вход в метро. Скапливается огромное количество людей. pic.twitter.com/Kw5s67gOmQ — Roman Protasevich (@pr0tez) 3 июля 2018 г.

«А вот что происходит снаружи. Сразу после того, как ОМОН на несколько секунд снимает оцепление, толпа людей буквально срывается с места. Жесть».

А вот что происходит снаружи. Сразу после того, как ОМОН на несколько секунд снимает оцепление, толпа людей буквально срывается с места. Жесть. pic.twitter.com/NhVmcMjK8S — Roman Protasevich (@pr0tez) 3 июля 2018 г.

«В метро отдельный ад. Станция метро Немига».

В метро отдельный ад. Станция метро Немига. pic.twitter.com/kB3eyKLKgu — Roman Protasevich (@pr0tez) 3 июля 2018 г.

Напомним, что в 1999 году произошла «трагедия на «Немиге» — массовая давка в подземном переходе Минска возле станции метро «Немига», жертвами которой стали 53 человека. 30 мая 1999 года минчане пришли на берег реки Свислочь на праздник пива и приуроченный к нему концерт группы «Манго-Манго». Внезапно началась гроза с крупным градом. Около двух с половиной тысяч молодых людей попытались укрыться от непогоды в подземном переходе. В результате давки погибло 53 человека, среди которых 40 девушек и два сотрудника милиции, пытавшиеся спасти людей. Большинство погибших — молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Только трем погибшим было более тридцати лет — 36, 47 и 61 год. Более 150 человек получили различные ранения.