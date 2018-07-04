«Это не раз помогало мне переломить ситуацию в свою пользу» 4.07.2018, 10:53

Правила жизни белорусской чемпионки Ванессы Колодинской.

Известная белорусская спортсменка Ванесса Колодинская участвует в сборах вместе со своим маленьким сыном Савелием. В 19 лет бобруйчанка выиграла чемпионат мира по борьбе, спустя год стала мамой, победила серьезное заболевание и, несмотря на уговоры врачей, вернулась в активный спорт. Чтобы все чаще повторять свою излюбленную фразу, ставшую ее девизом по жизни.

"Ты проиграл, если сдался. Не помню точно, кому из великих принадлежит эта фраза, но я ее на всю жизнь запомнила и сделала своим девизом", – рассказала Ванесса в интервью Bobrlife.

"В трудные моменты она мне не раз помогала собраться психологически и переломить ситуацию в свою пользу", – добавила она.

А еще она поведала о совмещении тренировок и материнства и новых жизненных установках, которым ее научил маленький Савелий.

"Обожаю сына и общение с ним, – признается Ванесса. – Да, я согласна, для некоторых медали бывают дороже детей. "Сначала медали и кубки, дети потом", – рассуждает большинство. Боятся потерять из-за беременности не только форму, но и время, когда находятся на пике карьеры. Я же, когда забеременела, не стала дергаться, приняла ситуацию. Скрывала "положение", сколько могла, но потом пришлось открыться. Тренеры были в шоке, на носу – чемпионат Европы…"

Сын Савушка родился у Ванессы в сентябре 2013 года, а уже через три месяца она вновь начала тренироваться.

"Сын заставил меня пересмотреть систему ценностей. Четко осознала: борьба для меня – это работа. Ребенку все равно, чемпионка я или нет. Главное, чтобы мама всегда была рядом, любила и заботилась. Нежно его обнимешь, и больше ничего тебе не нужно. Счастье", – улыбается Ванесса.

Первые три года спортсменка просила родных посидеть с сыном, когда график совсем прижимал.

"Тосковала ужасно. "Мама, я тоже скучаю, приезжай скорее", – чуть не плакал он по телефону. Теперь Савушка подрос. Беру его с собой на тренировки и сборы в Стайках. Ребята-борцы научили его разным приемчикам. Подходит: "Мама, давай бороться". Не всегда поддаюсь. Сын ведь должен понимать, что победа дается нелегко. Но мне так хочется увидеть лишний раз его счастливую улыбку, поэтому валяемся на ковре и щекочем друг друга, хохочем до слез", – рассказывает Ванесса.

В воспитании сына она применяет спортивные тактики. Где-то может проявить твердость, что-то не позволить, понимая, что это пойдет мальчику на пользу.

"Рождение сына сделало меня спокойнее. В борьбе это только помогает", – уверена Ванесса.

Ванесса Колодинская – белорусская спортсменка, борец вольного стиля, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы. Участница летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.